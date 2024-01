Il cuore pulsante del progetto Libera Terra batte per ridare dignità a quei territori che, purtroppo, sono stati segnati dalla presenza mafiosa. L'obiettivo è ambizioso ma nobile: la creazione di aziende cooperative che siano non solo autonome e autosufficienti, ma anche durature nel tempo. Queste realtà imprenditoriali non sono solo fonte di lavoro, ma incarnano veri e propri pilastri di un sistema economico virtuoso, basato sulla legalità, sulla giustizia sociale e sulla competitività di mercato.

È con immenso piacere che la Cooperativa Lo pan nër e Libera Valle d'Aosta, in stretta collaborazione con il prestigioso Consorzio Libera Terra, vi invitano a partecipare a un evento unico nel suo genere: una degustazione-conferenza intitolata "Coltivare un'altra idea d'Italia: Trasformare una sfida in un progetto di economia sociale che vince nella legalità, nella qualità e nella sostenibilità."

Questo straordinario evento avrà luogo nei giorni:

Venerdì 26 gennaio 2024: 16.30 presso LO PAN NER, via Parigi 240 (AO): Un incontro esclusivo con Francesco Citarda, il carismatico Presidente del Consorzio LIBERA TERRA, accompagnato da un'entusiasmante degustazione dei prodotti che rappresentano il fiore all'occhiello di questa iniziativa. 20.30 presso Ecoworking, loc Torrent de Maillod 15, Quart (AO): Una conferenza illuminante con la partecipazione di Francesco Citarda, Renata Peaquin e Donatella Corti. Un'opportunità per approfondire e discutere su come trasformare la sfida di riportare dignità e legalità nei territori colpiti dalla criminalità organizzata in un progetto di economia sociale vincente.

Sabato 27 gennaio 2024: 16.30 presso Bottega LO PAN NER, via de Tillier 28 (AO): Un secondo incontro e degustazione dei prodotti con Francesco Citarda, Presidente Consorzio LIBERA TERRA, per chi non avrà potuto partecipare alla prima giornata o vorrà approfondire ulteriormente la conoscenza dei prodotti di queste aziende cooperative.



Un'opportunità straordinaria per immergersi in una realtà che non solo produce beni di alta qualità, ma che rappresenta un autentico baluardo contro le ingiustizie sociali. Siete tutti invitati a partecipare a questa straordinaria esperienza, un viaggio nel cuore pulsante di un'Italia che vuole e può cambiare.