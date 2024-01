Sindacati soddisfatti esiti incontro con DUSSMANN

Si è svolto oggi un incontro "molto importante" tra le Organizzazioni sindacali di categoria e i Responsabili della DUSSMANN per affrontare diversi aspetti critici relativi al trattamento dei dipendenti e al servizio mensa fornito presso vari luoghi, tra cui l'ospedale Parini, il Beauregard, Variney e il Centro cottura di Charvensod.

Questo incontro, preceduto da diverse riunioni preparatorie, si è rivelato estremamente proficuo nel cercare punti di accordo su questioni fondamentali legate all'organizzazione del lavoro, agli organici aziendali e all'adeguata applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro.

Attualmente, il personale impiegato è di circa 40 dipendenti con contratti a tempo parziale. Si è dedicata particolare attenzione alla verifica degli orari di lavoro, con l'obiettivo di garantire il rispetto degli stessi e di conciliare al meglio le esigenze dei lavoratori, dell'azienda e del committente.

Tuttavia, rimangono alcune questioni irrisolte, come il disagio segnalato dagli operatori impiegati a Variney, che lamentano non solo la mancata riconoscimento delle trasferte ma anche delle ore di sosta non retribuite.

Un altro punto che richiede ulteriori verifiche riguarda la richiesta di incremento dell'orario per gli addetti a tempo parziale. L'azienda ha evidenziato un significativo tasso di assenteismo, soprattutto durante i periodi festivi, ma si tratta ancora di un aspetto da approfondire.

Relativamente alla previdenza complementare, gli aderenti a tale istituto non hanno ancora ricevuto risposta, ma l'azienda ha assicurato un intervento tempestivo in merito.

In definitiva, l'esito dell'incontro è stato positivo, grazie soprattutto alla disponibilità dell'azienda nel monitorare attentamente la situazione e nell'intensificare il dialogo tra le parti coinvolte. Si è concordato di lavorare insieme per migliorare le condizioni dei lavoratori, cercando di soddisfare al meglio le esigenze delle committenti.