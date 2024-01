ISITP Manzetti di Aosta: Camminando verso la memoria nella Giornata della Memoria

L'ISITP Innocent Manzetti di Aosta si prepara ad affrontare la Giornata della Memoria del 27 gennaio con una serie di attività coinvolgenti e significative, organizzate per la prima volta. Il percorso "Camminando verso la memoria" proposto dai docenti è una riflessione profonda sull'Olocausto e sulle azioni intraprese per gli ebrei perseguitati.

Le varie attività, destinate a tutte le classi, sono progettate in modo da preparare gli studenti in vista della celebrazione internazionale della "Giornata della memoria". Tra le proposte ci sono proiezioni di film, testimonianze, approfondimenti realizzati dagli stessi studenti e incontri con enti del territorio. Queste attività sono curate dai docenti di tutte le classi, dalla prima alla quinta di ogni indirizzo, sotto la guida dei professori Monica Bassani e Andrea Camilletti.

Due eventi di particolare rilievo coinvolgono esperti che offriranno interventi approfonditi e qualificati, promossi dalla prof.ssa Elena Meynet. In collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea, alcune classi avranno l'opportunità di incontrare lo storico Andrea Desandré per esplorare il tema "Alle radici della Shoah: cultura, ideologia, biopolitica". Inoltre, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta, più di 100 studenti delle classi terze parteciperanno all'evento formativo "Il mondo in guerra: persone in fuga, di ieri e di oggi".

Nel contesto delle iniziative per il Giorno della Memoria, sono previste anche sessioni con la partecipazione dello scrittore e docente di lettere Federico Gregotti Zoja, che tratterà l'importante tema "La parola ai testimoni, tra storia, arte e letteratura", e del docente dell'Università di Milano e geografo Dino Gavinelli, il quale si soffermerà sul tema "Confini, guerre, migranti". Un'occasione unica per approfondire la consapevolezza storica e riflettere sulle lezioni che possono essere apprese dalle esperienze passate.