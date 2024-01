GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Sono stati approvati il Piano finanziario per il 2024 e la relazione illustrativa delle attività dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles. L’atto permetterà all’Ufficio di rappresentanza di programmare e porre in essere le attività previste per l’anno e che saranno gestite principalmente dalla sede regionale situata nella capitale belga. L’importo complessivo è di 128 mila e 212,67 euro. Tra le attività operative ci sono quelle del Comitato delle Regioni, della “Settimana europea delle regioni e delle città”, l’Open Day presso le Istituzioni europee e i Rapporti istituzionali con la Rappresentanza d’Italia presso l’UE e gli altri organismi rappresentativi presenti a Bruxelles. A questo va aggiunto anche il sostegno alla partecipazione di delegazioni e rappresentanze valdostane nell’ambito di attività inerenti a reti tematiche sovranazionali.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d’Aosta (AREA VdA) per il triennio 2024-2026 ed è stata approvata l’assegnazione ordinaria per le spese di funzionamento per le attività istituzionali per il 2024, pari d 1 milione di euro.

La Giunta ha anche approvato la modifica dei termini per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti riguardanti l’ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono state approvate le disposizioni attuative in materia di dighe e invasi di competenza regionale. Nello specifico, con questo atto si approvano le nuove disposizioni tecniche, in merito: alla classificazione in categorie di rischio; alla disciplina di dettaglio relativa alla progettazione, alla costruzione, al collaudo e all’esercizio; agli elaborati da allegare al progetto preliminare definitivo ed esecutivo; alla modificazione o la dismissione delle opere. Inoltre, l’approvazione del documento consente di introdurre a livello regionale una procedura relativa alla gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi.

È stata, inoltre, approvata la classificazione di un nuovo maneggio situato in Regione Tzamberlet, nel Comune di Aosta, quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale. Con l’atto c’è la possibilità di accedere, in futuro, a finanziamenti per la realizzazione dell’opera e successivamente a contributi per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria o all’effettuazione di interventi diretti da parte dell’Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda la viabilità e le opere stradali, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.R. n. 33 del Col di Joux, per un importo di 1 milione e 100 mila euro sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC).

È stato poi approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.R. n. 45 della Valle del Lys, per un importo di 1 milione e 200 mila euro sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC).