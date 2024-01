Luci nella Shoah

L'evento, che si colloca nel quadro delle manifestazioni in occasione della Giornata della Memoria, è organizzato con il patrocinio dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta e vedrà la partecipazione di Matteo Corradini, ebraista e scrittore, in dialogo con Marco Gheller, presidente della Fondation Émile Chanoux.

Il tema della Shoah sarà presentato attraverso le voci degli ebrei che hanno cercato di sopravvivere, anzitutto nel proprio cuore, in un clima di propaganda e di odio. Durante l’incontro sarà affrontato il tema della Shoah di ieri, raccontata dai testimoni che l'hanno vista da vicino. Le luci, richiamate dal titolo della conferenza, sono i loro piccoli oggetti, i ricordi, i desideri ma anche le attività che hanno fatto compagnia e, in fondo, tenuto in vita chi soffriva nei nascondigli, nei ghetti e nei lager.

Il relatore tratterà dell’ineluttabile necessità umana di trovare anche solo una piccola speranza a cui aggrapparsi quando si cammina nel buio, sia anche un semplice oggetto, una canzone o un ricordo, e di come queste piccole “luci” disseminate possono davvero rappresentare un sostegno per superare le prove più terribili. Una prospettiva che mantiene anche oggi la sua attualità: nei momenti difficili che affrontiamo ogni giorno, cosa mantiene accesa la nostra speranza?

Matteo Corradini è ebraista e scrittore. Pubblica con Bompiani e Rizzoli. Dottore in Lingue e Letterature Orientali con specializzazione in lingua ebraica, si occupa di didattica della Memoria e di progetti di espressione. Prepara reading musicali e regie teatrali. Premio Andersen 2018, Premio Leipzig 2018, Premio Primo Romanzo 2014. Dal 2010 è tra i curatori del festival scrittorincittà (Cuneo). Dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezín, in Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. Ha fondato il Pavel Žalud Quartet e il Pavel Žalud Trio in Italia ed è tra i fondatori dell’Institut terezínských skladatelů (Terezín Composers Institute) in Repubblica Ceca. Tra i suoi ultimi libri, i romanzi Irma Kohn è stata qui (Rizzoli), Se la notte ha cuore (Bompiani), il saggio-manuale Tu sei Memoria (Erickson), la cura del Diario di Anne Frank (BUR Rizzoli), la cura delle memorie di Virginia Gattegno (Per chi splende questo lume, Rizzoli), l’opera illustrata Fu Stella (Lapis). I suoi libri sono tradotti da RandomHouse in Germania e da Gallimard in Francia.

Marco Gheller è Presidente della Fondation Émile Chanoux.