Udienza cruciale per il lago di Lod; difesa dell'ambiente in gioco

Il prossimo 29 gennaio rappresenterà un momento cruciale in tale contesto, con la ripresa dell'udienza predibattimentale presso il Tribunale di Aosta, durante la quale si affronteranno le intricanti questioni legate alle accuse avanzate nei confronti di diverse figure chiave coinvolte.

Va sottolineato che nel periodo compreso tra marzo e giugno 2022 sono state deliberate e attuate specifiche azioni volte a deviare altrove le acque del fiume Ru Novales, solitamente affluenti al Lago. Tale manovra ha comportato un abbassamento del livello del Lago Lod, generando conseguenze negative sia sul paesaggio circostante che sull'ecosistema che ospita varie specie di flora e fauna, alcune delle quali soggette a particolare tutela.

Tra gli imputati figurano il Sindaco di Chamois, l'ex Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario e un operatore della società Cervino s.p.a., coinvolto nei prelievi d'acqua per scopi legati all'innevamento. Le accuse sono molteplici e includono violazioni legate alla gestione delle risorse idriche e all'utilizzo improprio delle stesse, sollevando gravi questioni riguardanti la responsabilità di ciascun imputato nelle azioni intraprese.

Durante l'ultima udienza tenutasi il 19 ottobre 2023, i difensori degli imputati avevano presentato una serie di eccezioni, le cui valutazioni sono state riservate dal Giudice per un'analisi più approfondita. La prossima udienza del 29 gennaio rappresenterà un momento chiave in cui il Giudice dovrà pronunciarsi su tali eccezioni e, allo stesso tempo, esprimersi in merito alla richiesta avanzata da Legambiente di partecipare al processo in qualità di parte civile, con l'obiettivo di difendere l'ambiente e garantire la tutela delle risorse naturali coinvolte.

Questo momento critico segna una fase determinante nel procedimento legale, con la speranza che la giustizia venga effettivamente esercitata e che il processo si svolga in modo equo e trasparente.

L'attenzione di Legambiente e del Comitato Salva Lod rimane concentrata sulla difesa dell'ambiente e sulla responsabilizzazione delle figure coinvolte, auspicando un esito che tenga conto della tutela del territorio e delle sue risorse.