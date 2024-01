Il 28 gennaio e il 4 febbraio appuntamento per le Alzate degli Abbà

Il pomeriggio della Terzultima e Penultima domenica di Carnevale, quest’anno 28 gennaio e 4 febbraio - è dedicato come da tradizione alle Alzate, la cerimonia di nomina e presentazione alla città dei rappresentanti delle Parrocchie, gli Abbà, i personaggi più antichi della manifestazione.

Questo rituale vede il Generale, accompagnato dal suo Stato Maggiore, dal Sostituto Gran Cancelliere, dagli Aiutanti di Campo e dagli Alfieri, recarsi nell’abitazione dell’Abbà dove viene data lettura del verbale di proclamazione; negli istanti successivi il piccolo viene alzato, cioè fisicamente sollevato e mostrato alla folla, dal balcone della sua abitazione, mentre Pifferi e Tamburi suonano in suo onore e il Generale saluta militarmente. Al termine, il verbale viene firmato dall’Abbà, dai genitori e dal Generale.

Impersonati da bambini, gli Abbà sono due per ognuna delle cinque parrocchie della città. Quest’anno a ricoprire questo emozionante ruolo – nell’ordine di citazione per la prima e seconda alzata – saranno: Noemi Stagno e Alice Rossi per San Grato; Leone Ramon Grijuela, e Giada Perotta per San Maurizio; Asia Fileppo e Arianna Saccenti per Sant' Ulderico; Sophie Marie Todaro e Celeste Milanese per San Lorenzo; Mia Caruso e Tommaso Burzio per San Salvatore.

Come da Cerimoniale, le Alzate inizieranno alle ore 14.30 dalla Parrocchia di San Grato per poi proseguire alle 15 in San Maurizio, alle 15.30 in Sant’Ulderico, alle 16 in San Lorenzo e infine alle 16.30 termine della cerimonia nella Parrocchia di San Salvatore.