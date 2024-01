Augusto Rollandin lascia il Consiglio Valle

Rollandin, figura di spicco nella politica valdostana dal lontano 1978, ha rappresentato un faro per la regione eletta alle pendici delle maestose Alpi. La sua lunga carriera politica, scandita da innumerevoli successi e un fervente impegno per l'autonomia, ha trovato una recente conclusione con la sua decisione di dimettersi dal ruolo di consigliere regionale.

Il percorso politico di Rollandin è stato caratterizzato da una tenacia e dedizione senza pari, culminando in diverse presidenze della Regione Valle d'Aosta: dal 1984 al 1988, dal 1988 al 1990, dal 2008 al 2013 e dal 2013 al 2017. La sua elezione alle Regionali del 2020 con la lista Pour l'Autonomie ha testimoniato la continua fiducia degli elettori, che con 1.085 preferenze hanno riconosciuto il suo ruolo di leader.

Le sfide non sono mancate nel percorso di Rollandin, con una sospensione di 18 mesi tra il 2019 e il 2020 a causa della legge Severino, superata solo con un proscioglimento in Corte d'appello a Torino. Nonostante le avversità, il suo spirito battagliero e la sua passione per il servizio pubblico hanno continuato a ispirare e guidare la sua azione politica.

La sua decisione di dimettersi, presa prima del ricovero per problemi di salute, dimostra una profonda considerazione per il ruolo istituzionale e l'importanza di garantire la continuità dell'attività del Consiglio regionale. Rollandin ha, ancora una volta, dimostrato la sua responsabilità nei confronti della collettività, mettendo il bene della regione al di sopra di qualsiasi considerazione personale.

Il suo successore designato, Gian Carlo Stevenin, avrà il compito di continuare il percorso tracciato da Rollandin, portando avanti l'eredità di un uomo che ha segnato indelebilmente la storia politica della Valle d'Aosta. Con il suo impegno e la sua lungimiranza, Rollandin rimarrà un punto di riferimento e un esempio di dedizione per le generazioni future.