Che fine hanno fatto le agende delle Commissioni quarta e quinta?

«Ci chiediamo che fine abbiano fatto le promesse fatte in Consiglio Valle dal Presidente della quarta Commissione, sollecitato dalle forze di opposizione, di organizzare l'audizione dell'Amministratore unico della Casinò de la Vallée sulle dichiarazioni rese alla stampa in merito alla necessità di trovare 40 milioni di euro per poter ammodernare gli immobili della Casa da gioco e dell'Hôtel Billia.»

A chiederlo è il gruppo consiliare Rassemblement Valdôtain che allo stesso tempo interpella il Presidente della quinta Commissione "Servizi sociali” «rispetto ai tanti temi sollecitati, non soltanto dal nostro gruppo, che riguardano la sanità valdostana. Primo tra tutti i progetti esecutivi e di dettaglio del prospettato ampliamento dell'ospedale Parini, richiesta reiterata da almeno 15 mesi al collega Andrea Padovani senza alcuna considerazione, così come anche l'impegno ad organizzare un sopralluogo presso la Casa di riposo JB Festaz sui lavori di realizzazione dell'ospedale di comunità. Ricordiamo anche i tanti impegni presi dall'Assessore alla sanità nell'ambito della discussione del Piano per la salute e il benessere sociale, di approfondire in quinta Commissione tutta una serie di tematiche oltre a quelle già citate.»