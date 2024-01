Testoli 'evitata chiusura autostrada'

“Dopo aver evitato oggi la chiusura del tratto autostradale che collega la Valle d’Aosta con Torino è ora necessario che si trovino le soluzioni tecniche per scongiurare il rischio che l’impasse tra Ministero e Ativa si ripresenti nei prossimi mesi. In questa vicenda è in ballo non solo l’accessibilità della Valle d’Aosta, ma anche l’interesse generale dell’intero Paese a garantire il transito verso i due trafori alpini strategici del Monte Bianco e del Gran San Bernardo”. Così il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta Renzo Testolin commenta l’esito della riunione di oggi svoltasi presso la Prefettura di Torino riguardante le problematiche tecniche concernenti la percorribilità del Ponte sul Chiusella dell’autostrada A5.