LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: SE LO DICE LA CASSAZIONE ... Lezione di diritto

Tranquilli, le sentenze della Cassazione non fanno legge e non sono vincolanti se non per le persone coinvolte. Pertanto dato che i nostri giudici, secondo la Costituzione, sono soggetti solo alla legge, ogni causa fa storia a se. Dunque, prossimamente, sullo stesso argomento, potremo trovare giudici che la pensano diversamente dalla Cassazione e persino che la prossima sentenza di un’altra sezione di Cassazione smentisca la sentenza precedente. Mica siamo in un telefilm americano dove lo stare decisis impone ai giudici di uniformarsi a sentenze già emanate sulla stessa fattispecie.

Ho detto di stare tranquilli? Volevo dire state all’erta, mica sono ottimista.

Sono tre mesi a oggi che mi manca maledettamente tanto la sagacia di Sergio