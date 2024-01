Annunciato disastro autostradale Valle d'Aosta, Manes denuncia decisioni sciagurate di Ativa

Preoccupante silenzio del ministro delle infrastrutture, il leghista Matteo Salvini. Stupisce anche il silenzio di Confindustria che era scesa in capo per il raddoppio del Monte Bianco.

Il deputato valdostabo a fianco di Rnzo Testolin contro la chiusra dell'autostrada Ivrea-Aosta. Tale misura, che impone l'uscita obbligatoria allo svincolo di Scarmagno per tutti i veicoli, escludendo quelli con massa superiore a 19 tonnellate, solleva gravi preoccupazioni riguardo all'accessibilità della Valle d'Aosta e alle possibili conseguenze negative sull'economia locale.

"In una situazione già difficile per il traffico pesante, con il reindirizzamento su Torino che ha comportato notevoli disagi e costi aggiuntivi per gli utenti, questa decisione aggrava ulteriormente la situazione," ha dichiarato Manes. "È inaccettabile che una scelta di tale portata venga comunicata senza una preventiva concertazione, mettendo a rischio l'integrità economica di intere regioni."

Il deputato ha presentato un'interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, chiedendo chiarimenti sulla situazione del tratto autostradale in questione e sulle soluzioni previste per evitare ulteriori disagi. Manes ha evidenziato l'assenza di una definizione preventiva con le strutture territoriali competenti e la non sostenibilità della decisione senza un'adeguata concertazione.

"È fondamentale considerare soluzioni più adeguate che non penalizzino ulteriormente gli utenti e le economie locali già duramente colpite dalle chiusure del Traforo del Monte Bianco," ha sottolineato Manes. Ha sollecitato la convocazione di un tavolo tecnico e politico permanente con le strutture competenti e le Regioni interessate per tutelare la sicurezza dei cittadini e evitare compromissioni economiche nella Valle d'Aosta, nel Canavese e nella città metropolitana di Torino.

"È urgente ipotizzare soluzioni più adeguate all’attuale situazione del sistema viario e ferroviario tra la Valle D’Aosta e il Piemonte. Solo attraverso un dialogo costruttivo e una pianificazione attenta e condivisa è possibile garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, senza compromettere l'accessibilità e la vitalità delle nostre regioni," ha concluso Manes.