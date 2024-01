Soirée Gran Paradiso Film Festival" : une soirée intense dédiée aux jeunes, aux montagnes et au storytelling dans le Grand Paradis

Une "Soirée Gran Paradiso Film Festival", organisée par la Fondation Grand Paradis, s'est déroulée à Cogne en présence de 100 étudiants français et italiens, de la jeune compositrice et musicienne suédoise Olivia Ahltorp - auteur de la bande originale du Festival - et de la petite Naïs Masseglia, protagoniste de "Naïs au pays des loups", le film qui a remporté l'été dernier le "Stambecco d'Oro Junior" et le "GPFF Online Award".

Après deux jours de découverte du Grand Paradis, les jeunes du projet Interreg Alcotra France-Italie "Respiration Jeunesse" - dont le Département de la Savoie est le chef de file, et la Région autonome de la Vallée d'Aoste partenaire - ont activement présenté la soirée, en découvrant de près les secrets de l'organisation du Gran Paradiso Film Festival et en exprimant enthousiasme pour les activités vécues à Cogne, pour les images du backstage et pour la communication sur les reseaux sociaux.

Au cours de la soirée, Olivia Ahltorp - en art Aevy Lore - est revenue sur la scène de la Maison de la Grivola pour émouvoir le public avec une interprétation intense de "Gran Paradiso - Your World is Mine", inspirée par le lien avec la nature et la protection de la Terre.

Au cœur de la soirée, la projection de l'extraordinaire expérience du réalisateur français Rémy Masséglia, qui raconte son voyage aventureux avec sa fille de deux ans, Naïs, à la recherche du loup dans les forêts du parc du Mercantour, en totale harmonie avec l'environnement sauvage.

Jean-Pierre Guichardaz, Assesseur de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour les biens et les activités culturels, le système éducatif et les politiques de relations internationales, a déclaré : "Je remercie tous les partenaires et collaborateurs du projet Respiration Jeunesse, le corps enseignant et la Fondation Grand Paradis d'avoir contribué à la réussite de ces journées à Cogne dans le Parc National du Grand Paradis. Je félicite ces jeunes passionnés qui ont su se mettre en jeu, nous donner de l'énergie et pour leur regard tourné vers l'avenir".

"On a accueilli dans ces deux jours les jeunes savoyards et valdôtains dans le Parc National Grand Paradis. Il s’agit d’un voyage à la découverte de la montagne et de la nature, tout comme les films du festival nous proposent des voyages dans les différents habitats de la planète.

Pour nous, pour le Gran Paradiso Film Festival, le voyage est toujours un vecteur de compréhension du monde. Une opportunité pour grandir, pour prendre conscience des enjeux qui nous attendent.", a commenté Luisa Vuillermoz, directrice de la Fondation Grand Paradis et directrice artistique du Gran Paradiso Film Festival.