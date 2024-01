Célébration de l'Arbre de Noël unissant valdôtains et émigrés

Aujourd'hui, la communauté valdôtaine s'est rassemblée à Paris pour célébrer l'événement annuel de l'Arbre de Noël, un rendez-vous traditionnel qui a réuni Valdôtains et émigrés. Sous la présidence de l'assesseur aux Biens culturels, Jean-Pierre Guichardaz, une table ronde a eu lieu le matin à la Maison du Val d'Aoste. Cette réunion régulière a permis aux représentants des différentes associations de discuter des événements marquants et des questions importantes liées à la réalité valdôtaine.

Au cœur des débats, des sujets variés ont été abordés, notamment l'organisation de cours de patois en ligne pour le public français, en collaboration avec l'Association de Promotion du patois valdôtain. Les discussions ont également porté sur les travaux en cours au Tunnel du Mont-Blanc et sur l'ouverture de la Maison du Val d'Aoste à des initiatives en collaboration avec des entreprises de haute couture.

La table ronde a accueilli la participation du nouveau président du CO.FE.SE.V, Jean-Pierre Perolino, et de Gérard Schrepfer, président vice-président de l'A.L.O.V. Parmi les autres participants figuraient Pierre Bich (Association des Levalloisiens d'Origine Valdôtaine), Jean Baptiste Pedretti, président de l'Union Valdôtaine de Paris, ainsi que Marie-Claire Contoz et Robert Pascal Mousselard, respectivement présidente et trésorier de l'Association valdôtaine de Savoie.

L'événement a également été marqué par la présence de Valdôtains venus spécialement à Paris pour participer à l'Arbre de Noël, dont les conseillers régionaux Antonino Malacrinò et Paolo Crétier, le maire et représentant du CELVA, Ronny Borbey, ainsi que Michela Ceccarelli, responsable scientifique du projet « Immigration » de la Fondation Chanoux. La jeune émigrée Francesca Pollicini a également été l'une des figures importantes de la célébration.

Dans son discours, l'Assesseur Jean-Pierre Guichardaz a souligné l'importance des liens au-delà des frontières géographiques, saluant la dynamique communauté d'émigrés qui contribue de manière significative à l'enrichissement de la culture régionale. Il a également abordé le phénomène d'immigration actuel, soulignant le rôle crucial des émigrés dans le soutien et l'exemple qu'ils peuvent offrir aux jeunes cherchant à construire leur avenir en dehors de la Vallée d'Aoste.

En concluant, Guichardaz a évoqué le rôle crucial des associations valdôtaines à Paris, les comparant à des "ports francs" où les Valdôtains peuvent toujours retrouver un chez-soi. L'édition 2024 de l'Arbre de Noël de Paris a été marquée par l'animation musicale du groupe folklorique Lou Tintamaro di Cogne, ajoutant une touche festive à cette rencontre annuelle.