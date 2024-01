ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE TEMPS PASSE, MAIS LE RÈGNE DE DIEU DEMEURE À JAMAIS

Le 30 septembre 2019, le Pape François a institué le Dimanche de la parole de Dieu, qui est célébré le troisième dimanche du temps ordinaire. Sans la parole de Dieu, l'humanité est désorientée par les paroles contradictoires du monde. La parole de Dieu est lumière, sens, vérité de notre vie. Les lectures de ce dimanche insistent sur l'urgence de la conversion des ninivites à travers la proclamation de la parole de Dieu fait par le prophète Jonas (première lecture). La nécessité de la conversion est liée à la brièveté du temps présent (deuxième lecture) et à la proximité du règne de Dieu (l'Évangile).

1. L'URGENCE DE LA CONVERSION.

Dieu par la bouche du prophète Jonas, annonce le chatiment pour la grande ville de Ninive. "Encore quarante jours et Ninive sera détruite". Ninive est une grande ville, symbolique, qui montre le caractère rebelle de tout en chacun. Mon coeur est plus grand que Ninive. Mon coeur est la mer plus profonde que celle qui a englouti Jonas qui fuyait. En nous s'agitent des ondes redoutables. Toutefois, dans cet abîme, tout n'est pas que pire abîme. Il y a aussi la présence du gros poisson qui nous porte là où nous ne voulons pas être, la redoutable Ninive. Ce monstre marin, ce gros poisson capable d'avaler toutes nos prétentions, nos rébellions, est le miracle de la foi. Les voies de Dieu sont insondables.

Dans notre abîme intérieur, dans les viscères de notre sous-sol invisible, cohabitent le bien et le mal, la miséricorde et la misère. Dieu se sert des moyens et des personnes fragiles comme Jonas, pour réaliser son projet d'amour. L'expérience du naufrage, du séjour de trois jours dans les entrailles du poisson, tout ce qui est d'inattendu, fera de Jonas un homme nouveau, obéissant à la parole de Dieu. L'expérience de l'échec est une leçon de la vie et l'homme s'appuie là où il est tombé pour se relever. Il y a vraiment des moments gênants, obscurs, où le oui prononcé sans aucune contrainte, ne correspond pas aux exigences de la parole. Ces moments sont durs, il faut le dire. Chacun a son petit Tarsis où il se cache, pour fuir le sérieux de la parole performative de Dieu. Même Pierre, dans les heures décisives où dominent "l'humain trop humain", selon Nietzsche, dira:"Je ne connais pas cet homme".

Mais, la bonté de Dieu ne désespère de personne. En voyant les efforts de conversion des ninivites et comment ils abandonnaient leur conduite mauvaise, Dieu renonçant au châtiment dont il les avait menacés.

2. LE TEMPS EST LIMITÉ ET LE MONDE PASSE.

Il ne faut pas renvoyer à plus tard le temps de retour avec un coeur contri vers le Seigneur. Le temps de ce monde est limité. Cette invitation de saint Paul nous montre le caractère éphémère de nos choix, de nos satisfactions. C'est le coeur qui décide sur l'usage du temps qui passe. Il ne faut donc pas remettre à plus tard la conversion. Saint Augustin, avant sa conversion, hésitait de s'engager définitivement pour être au service du Seigneur. Il était tiraillé entre ce qu'il appelle "la boue des plaisirs charnels" et l'adhésion complète à la suite du Christ son unique vérité, la raison de son espérance.

L'urgence de la conversion exige l'abnégation, le sacrifice, le martyr de soi. Devenu évêque, saint Augustin a refusé le cadeau des barques offert par Boniface, en disant: "Jésus a libéré Pierre de la barque pour faire de lui le pêcheur d'hommes", (Sermon355). Il avait profondément compris la radicalité de l'Évangile et le caractère provisoire de ce monde. Ce temps présent passe rapidement et nous invite à fuir les vanités en nous convertissant à la vérité et à la charité. Courrons! répandons partout le parfum de joie, de justice, de paix, de bonté, par le service et le sacrifice. "Que ceux qui tirent profit de ce monde se comportent comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car le temps est limité".

3. LE RÈGNE DE DIEU EST PROCHE.

Pourquoi une vie de privation, dans notre monde marqué par le "carpe diem", le consumérisme et l'hédonnisme effreiné? Pourquoi la nécessité de conversion? La réponse nous est donnée dans l'Évangile du jour. "Le règne de Dieu est proche". Jésus apporte à l'humanité ce qui lui manque: la Bonne Nouvelle. Il annonce la proximité du règne de Dieu par rapport au règne du monde marqué par la violence, le brigandage, le mensonge, la cupidité, malgré le bonheur économique apparent réservé à une petite minorité. Ces vers de Virgile méritent d'être cités: "Si nous marcherons derrière toi, disparaîtront même les traces de nos crimes et sera libérée la terre de ses permanentes peurs" (Saint Augustin, lettre 258).

La condition pour accueillir le règne de Dieu est la foi qui exige d'une part l'obéissance dans la liberté et d'autre part la pauvreté dans la joie. La foi libre, spontannée est une expression d'amour pour le Christ. Les premiers disciples ont répondu librement à l'appel de Jésus, en obéissant d'une manière inconditionnée à sa parole. Jésus dit: "Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes". L'évangéliste Marc écrit: "Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent". Ils ont laissé tout pour le suivre. Les fils de Zébédée n'ont pas seulement abandonné les filets, ils ont même laissé dans la barque leur père avec les ouvriers. Ils passent de l'insuffisance de leur être-présent au devenir-être. Ils passent du métier de pêcheurs de poisson pour devenir des pêcheurs d'hommes. Cette nouvelle destination, plus encore cette vocation surprenante consistera à libérer l'humanité plongée dans les eaux redourables du péché, des vices, vers la terre solide de la vertu, par le hameçon de la charité.



4. PRIÈRE POUR NOTRE CONVERSION.

Prions pour les jeunes qui sont dans les maisons de formation pour devenir prêtres, religieux, religieuses et tous ceux qui sont déjà à l'oeuvre dans la vigne du Seigneur, afin que rien ne les sépare de l'amour du Christ.

En ce dimanche dédié à la parole de Dieu, prions pour les pays qui souffrent de l'aridité spirituelle, afin qu'ils se convertissent comme les habitants de Ninive, suite à la prédication des nouveaux Jonas dans l'Église du Seigneur.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera