Colori sonori: La quinta rassegna concertistica DI aosta parte con emozionanti note d'amore

Il palco del Salone Ducale del Municipio di Aosta ospiterà cinque appuntamenti straordinari da febbraio a giugno 2024, offrendo al pubblico un viaggio attraverso le emozionanti armonie dell'opera lirica e della musica vocale.

Il primo concerto, in programma per sabato 17 febbraio, vedrà esibirsi un trio d'eccezione composto dal soprano Christel Marcoz, il tenore Mykyta Ischenko e la pianista Erica Pompignan. Nato da una solida amicizia e dalla comune passione per l'opera, il trio proporrà una serata unica, in cui l'amore sarà il filo conduttore attraverso una selezione di arie e duetti. Dalle romanze da camera di Tosti, all'operetta di Lehár, fino alle opere di Donizetti, Bizet e Puccini, ogni brano sarà vissuto e narrato scenicamente sul palco, in un'esperienza che ricorda il teatro.

Le presentazioni delle serate saranno curate da Giovanni Navarra, mentre l'ingresso ai concerti è libero. Tuttavia, per assicurarsi un posto in questo suggestivo viaggio musicale, è consigliata la prenotazione inviando un'email a colorisonori@bandamusicaleaosta.it o contattando via WhatsApp il numero 342 6196792.

Non perdere l'opportunità di immergerti nei "Colori Sonori" di questa straordinaria rassegna.