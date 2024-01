Aosta: Protocollo d'intesa Comune-Fidas per la solidarietà e il dono per la vita

La proposta di stipulare questo accordo è stata presentata da FIDAS Valle d'Aosta nel mese di dicembre e mira a promuovere la donazione del sangue come gesto civico fondamentale per offrire speranza di vita a numerosi pazienti, soprattutto quelli affetti da patologie oncologiche, emofilia, talassemia, lungodegenza e trapianto. L'intento è trasmettere un messaggio di solidarietà civica a tutti i cittadini aostani da parte dell'Istituzione comunale.

L'Amministrazione comunale ha accolto con favore l'iniziativa, ritenendo di interesse comune lo sviluppo della collaborazione già esistente tra le articolazioni locali di FIDAS e i Comuni della regione per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione riguardanti la cultura della solidarietà e del dono, con particolare attenzione alla donazione del sangue e degli emocomponenti. Questo interesse è stato ulteriormente motivato dalla discussione tenutasi durante il Consiglio comunale del 27 dicembre, scaturita da una mozione presentata dall'opposizione sulla donazione del sangue.

Il Protocollo d'Intesa, una volta sottoscritto, regolerà i rapporti tra il Comune di Aosta e FIDAS Valle per promuovere e diffondere nella popolazione la cultura del dono, l'educazione alla salute e i valori della solidarietà, dell'associazionismo e del reciproco sostegno. Inoltre, prevederà la co-progettazione e la co-programmazione di specifiche iniziative.

FIDAS Valle, attraverso le sue articolazioni locali, si impegnerà a realizzare interventi di sensibilizzazione e formazione durante gli appuntamenti istituzionali organizzati dal Comune, mettendo a disposizione materiale informativo e promozionale. Collaborerà inoltre nella programmazione e realizzazione di attività volte a sensibilizzare la comunità locale alla cultura del dono.

Giunta municipale di Aosta (repertorio)

Il Comune di Aosta, dal canto suo, informerà i propri dipendenti sugli obiettivi e le finalità dell'intesa e organizzerà almeno una volta all'anno una manifestazione di sensibilizzazione sulla donazione del sangue.

Il sindaco Gianni Nuti ha commentato positivamente l'iniziativa, sottolineando l'importanza di valorizzare le attività meritorie dell'associazionismo, in particolare in un momento critico per la donazione del sangue a livello nazionale. Nuti ha evidenziato la diminuzione della propensione al dono da parte dei giovani e la necessità di sostenere l'importante contributo di FIDAS, che continua a operare a favore della comunità in un contesto in cui il Paese è costretto a importare emocomponenti essenziali come il plasma.