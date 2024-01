Contributi EBAVA alle imprese artigiane valdostane

Il Consiglio direttivo dell’Ente Bilaterale Artigianato Valle d’Aosta (EBAVA) costituito dalle due associazioni artigiane della Valle d’Aosta Confartigianato-Imprese e CNA e dai sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e SAVT, ha deliberato di destinare per misure di sostegno a titolari di imprese artigiane e ai loro dipendenti, un contributo totale di € 100.000,00 per costi sostenuti nell’anno 2023. La somma che sarà concessa per ogni singola prestazione sarà di € 500,00. Le prestazioni per cui saranno erogati i contributi sono le seguenti:

CONTRIBUTI ALLA PERSONA PER TITOLARI DI AZIENDA E DIPENDENTI

Possono accedere a questa tipologia di contributo i titolari di imprese individuali, i loro collaboratori famigliari o i coadiutori, i soci lavoratori di società e i dipendenti delle aziende iscritte a EBAVA che abbiano sostenuto, nell’anno 2023, le seguenti tipologie di spese per figli minori:

- Frequenza di asili nido;

- Frequenza centri estivi;

- Natalità (figli nati nel 2023) e/o adozione.

CONTRIBUTI ALLA PERSONA PER DIPENDENTI DI LUNGO CORSO

Possono accedere al contributo i dipendenti di aziende iscritte all’ EBAVA che operano presso la stessa azienda da almeno 30 anni.

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE

Possono accedere a questa tipologia di contributo le aziende iscritte all’EBAVA, in regola con la relativa contribuzione qualora, nel corso del 2023 si sia verificata una delle seguenti fattispecie:

- Passaggio di un dipendente con contratto da apprendista alla qualifica di operaio;

- Trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;

- Inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato di uno stagista/tirocinante che ha precedentemente effettuato lo stage presso l’azienda;

- Passaggio della titolarità dell’azienda ad un familiare e/o dipendente in qualsiasi forma giuridica sia avvenuto (donazione, cessione, costituzione di società).

Per poter accedere ai CONTRIBUTI ALLA PERSONA si richiede che l’ISEE corrente non superi l’importo di 18.000,00 Euro.

Per potere accedere ai CONTRIBUTI ALLE AZIENDE dovrà essere prodotta documentazione idonea ad attestare l’esistenza di una delle fattispecie sopra indicate.

In entrambe le tipologie di contributo è condizione indispensabile che l’azienda sia in regola con il pagamento dei versamenti Ebava (EBNA-FSBA).

Le richieste di contributo dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 aprile 2024, tramite mail compilando il modulo in allegato corredato e da un documento attestante l’esistenza delle condizioni previste per l’accesso per i contributi oltre al modello ISEE per quanto concerne i contributi alla persona.

L’erogazione del contributo avverrà fino a capienza dei fondi stanziati.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di Ebava (www.ebava.it) o telefonare al numero 0165 230874.