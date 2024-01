Religione cattolica nella scuola un patrimonio aperto a tutti per un dialogo interculturale e formativo

L'insegnamento della religione cattolica costituisce un patrimonio per l'intera scuola, coinvolgendo non solo una parte specifica degli studenti. Un elemento significativo è rappresentato dal notevole numero di adolescenti che scelgono l'Insegnamento Religioso Cattolico (IRC), spesso senza frequentare parrocchie o gruppi ecclesiali, ma apprezzando questo spazio di approfondimento e confronto all'interno della scuola.

Va sottolineato che l'IRC non è limitato ai cattolici; al contrario, è frequentato anche da studenti provenienti da altri Paesi e contesti culturali e religiosi differenti, dimostrando che si tratta di un'ora aperta a tutti coloro che desiderano esplorare il fenomeno religioso con curiosità, desiderio di apprendimento e spirito critico. L'IRC, pertanto, rappresenta un'opportunità di formazione culturale e umana, apprezzata dalle famiglie e scelta liberamente dalla stragrande maggioranza degli studenti.

La conferma di questa diffusa adesione si riflette nei dati annuali raccolti dalla Cei, che mostrano un tasso di partecipazione pari all'84,05%, con una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente. Nelle scuole dell'infanzia e primarie, la partecipazione è ancora più alta, attestandosi rispettivamente all'87,69% e all'88,13%, mentre nella secondaria di I grado è dell'85,15%, e nella secondaria di II grado raggiunge il 78,03%.

Particolarmente rilevante è il numero elevato di adolescenti che scelgono l'IRC anche senza un background ecclesiale, confermando che questo spazio di approfondimento e dialogo è aperto a tutti. Inoltre, l'IRC si rivolge a una platea diversificata, contribuendo al confronto interculturale e alla comprensione delle diverse tradizioni religiose.

L'IRC è considerato un patrimonio educativo, un'esperienza di libertà in cui i giovani si sentono ascoltati e affrontano temi di rilevanza che altrimenti potrebbero non essere approfonditi. Un esempio tangibile di questa apertura è rappresentato dall'iniziativa delle schede sull'ebraismo, promossa dalla Conferenza episcopale italiana e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che contribuisce a una formazione più completa sugli aspetti culturali e religiosi.

I docenti di religione, come sottolineato, giocano un ruolo fondamentale in questa esperienza, contribuendo con competenza e passione a un dialogo interdisciplinare e a un arricchimento dell'esperienza scolastica. Il prossimo concorso per l'assunzione di migliaia di docenti, previsto dalla legge, è ritenuto un passo positivo verso la stabilizzazione di figure educative che si dedicano con impegno alla crescita degli studenti. (fonte Agensir)