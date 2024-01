"Connessioni", un ciclo di incontri e testimonianze per confrontarsi sul ruolo del volontariato

L’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e le situazioni di emergenza che la nostra società si è ritrovata ad affrontare negli ultimi anni hanno rafforzato i legami tra mondo del volontariato e pubbliche amministrazioni. Per riflettere su questa nuova forma di collaborazione e sul ruolo ed il valore aggiunto del volontariato, il CSV VDA ha organizzato “Connessioni - Pratiche possibili di amministrazione condivisa”, tre appuntamenti che si terranno il 29 gennaio, il 26 febbraio e il 25 marzo.

Sarà un’occasione di confronto per orientarsi tra diversi strumenti e opportunità in cui associazioni, organizzazioni di volontariato e collettivi provenienti da diverse parti d’Italia racconteranno le loro esperienze di rigenerazione di spazi, attivazione di comunità e co-creazione artistica.

Il primo appuntamento è per lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 20.30 presso la Sala conferenze “Paola Cattelino”, nella sede CSV VDA di via Xavier de Maistre 19 ad Aosta. Il collettivo artistico L'Albero presenterà l'esperienza della Silent City Opera, nata in occasione di “Matera - Capitale della Cultura 2019”, un processo di partecipazione complesso con alta ambizione artistica: la creazione di un'opera lirica inedita ispirata alla città di Matera e creata insieme ai suoi abitanti.

Il secondo incontro si terrà lunedì 26 febbraio alle ore 20.30 presso gli spazi della Cittadella Bassa Valle, in via Luigi Barone 12 a Verrès. Ozono Factory APS dal 2020 gestisce a Monte Sole (Marzabotto, Bologna) la struttura Il Poggiolo - Rifugio Re_Esistente. L’associazione ha avviato un processo di rigenerazione di uno spazio al fine di innescare una trasformazione culturale che fosse motore di sviluppo turistico, economico e sociale del territorio, e punto di riferimento per la comunità.

L’ultimo incontro si terrà lunedì 25 marzo. In questa occasione il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo ODV racconterà come, nel quartiere di San Fereolo a Lodi, cittadini, ETS e amministrazione comunale hanno avviato, grazie al progetto SanfereOrto, la trasformazione di uno spazio inutilizzato per farne un bene comune che avesse come obiettivi l’attenzione all’ambiente e la costruzione di una cittadinanza attiva.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti. L’iscrizione è consigliata al seguente link: https://forms.gle/9BC4vzQYSsjZkg157

Per maggiori informazioni e adesioni contattare il CSV VDA allo 0165-230685 o scrivere a formazione@csv.vda.it