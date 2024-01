SPIDERMAN IN “MISSIONE CUORE” ALLA PEDIATRIA DELL’OSPEDALE BEAUREGARD DI AOSTA

Questa mattina, un tocco di magia ha pervaso il reparto di Pediatria dell'Ospedale Beauregard di Aosta grazie a un'incredibile visita: Spiderman, il celebre supereroe della Marvel, si è presentato per regalare gioia e sorrisi ai piccoli pazienti. A vestire i panni di questo iconico personaggio è stato Mattia Villardita, un altruista giovane ligure che, nel suo tempo libero, dedica energie e passione a portare conforto ai bambini ricoverati attraverso attività di volontariato.

Con un cuore generoso e uno zaino carico di giochi e spillette, Spiderman ha conquistato i cuori dei bambini presenti nel reparto, distribuendo sorrisi e incoraggiamenti che hanno trasformato la giornata ospedaliera in un'esperienza straordinaria. L'intera équipe della Pediatria, guidata dal Dott. Paolo Serravalle, ha accolto con entusiasmo e emozione l'eroe in calzamaglia.

Il passaggio dell'Uomo Ragno nei corridoi e nelle stanze ha suscitato meraviglia, allegria e leggerezza, creando un'atmosfera di gioia che ha fatto dimenticare per un attimo le preoccupazioni legate alle cure mediche. Il Dott. Serravalle ha condiviso il suo entusiasmo riguardo all'incontro, sottolineando l'importanza di tali gesti nel migliorare il benessere non solo fisico, ma anche emotivo dei piccoli pazienti.

"È stato un momento molto bello per tutti", ha dichiarato il Dott. Serravalle. "Chi non sogna di incontrare Spiderman? Mattia ha saputo regalare a ogni bambino parole dolci e spiritose, apportando benefici non solo al loro corpo, ma anche al loro spirito. Lo ringraziamo moltissimo per questa visita e il nostro reparto è sempre aperto per lui, considerandolo una tappa fondamentale della sua 'Missione del cuore'".

In questo gesto altruistico, l'unione tra il mondo fantastico dei supereroi e la realtà dei reparti pediatrici ha reso possibile un momento di leggerezza e speranza per i piccoli pazienti, dimostrando ancora una volta il potere terapeutico della gentilezza e della solidarietà.