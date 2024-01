MONTAGNA VDA: ISSIME a GABY

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va da ISSIME a GABY.

ISSIME - GABY

Itinerario pianeggiante che collega i comuni di Issime e Gaby.

Il percorso segue il torrente Lys, nell'ultima parte una piccola salita per andare a visitare la grande panchina da cui si vede bene il paese di Gaby.

Al ritorno, con una deviazione di circa 1 km, si consiglia di visitare il santuario di Vourry e la sua via Crucis.

Arrivati all'auto imperdibile la visita alla chiesa di Issime.

A Gaby è stata da poco inaugurata una statua del poeta Giosè Carducci che qui aveva scritto una poesia.

Possiamo ritenerlo l’itinerario per tutte le stagioni 😊 senza neve con scarpette da trail o scarponi, con neve fresca si usano le racchette da neve oppure con neve gelata i ramponcini.

