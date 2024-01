Giornata della Memoria: cerimonia di consegna delle medaglie d’onore

Alla presenza delle autorità regionali e della Federazione regionale dell’Associazione nazionale ex Internati, saranno consegnate le medaglie ai familiari degli insigniti deceduti:

Giovanni Jon

Nato a Settimo Vittone (Torino) il 13/03/1888.

Luogo di internamento: Cestokowa/Tschenstochau 367, Nurnberg Langwasser 73, Hesepe /308 Lager Fallendo 108

Periodo di deportazione: 09/09/1943 – 05/04/1945

Ilario Arturo Proment

Nato a Saint-Oyen il 29/04/1921.

Luogo di internamento: Lager Stalag IV/J n. 97986 a Fichtenhain/Krefeld (Germania)

Periodo di deportazione: 10/09/1943 – 01/09/1945

Attilio Vernetti

Nato a Villa Castelnuovo (Torino) il 22/12/1923.

Luogo di internamento: Kruseval (Serbia), Albania

Periodo di deportazione: 08/10/1943 – 28/05/1945

Il conferimento dell’onorificenza rientra nella legge numero 296 del 27 dicembre 2006 che all’articolo 1 (commi 1271-1276) dispone la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani - militari e civili - deportati ed internati nei lager nazisti durante il periodo che va dall'8 settembre 1943 fino alla liberazione nel 1945 e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra.

In apertura di cerimonia è prevista una proiezione di immagini con in sottofondo musicale la canzone “Zoccoli nel Lager”, composta nel 1955 da Giovanni Vergnano e Ada Pasquet per gli ex internati e interpretata dal Coro alpino Valpellice. A seguire, gli interventi di Elena Landi, Presidente della Sezione regionale dell’Associazione nazionale ex Internati e del Presidente della Regione Renzo Testolin. Dopo la consegna delle medaglie d’onore, la lettura di alcuni brani tratti da diari di ex internati da parte del Consigliere nazionale dell’ANEI, Sergio Milani. In particolare verranno letti un estratto di alcune frasi dal capitolo “È finita” e una poesia dal libro “Terra Levis” di Giuseppe Birardi e alcune frasi dal diario di prigionia del tenente Emilio Manenti, tenente medico della 41^ Compagnia del Battaglione Aosta.