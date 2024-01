Saison Culturelle Spectacle 2023/2024 presenta "Storia di un corpo"

Nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, si svolgerà lo spettacolo teatrale Storie di un corpo.

Storia di un corpo, un viaggio straordinario attraverso le pagine di un diario intimo che narra la vita di un uomo, dal suo dodicesimo anno fino agli ultimi giorni. Un capolavoro letterario di Daniel Pennac sarà portato in scena con l'interpretazione brillante di Giuseppe Cederna sotto la direzione artistica di Giorgio Gallione.

L'opera teatrale, esplora con tenerezza e sorpresa l'essenza dell'essere umano: un regalo post mortem di un padre alla sua adorata figlia, una confessione che si trasforma in una riflessione fisica ed emozionale sulla vita.

Giuseppe Cederna, con la sua voce narrante, dà vita alle parole di Daniel Pennac, creando un'atmosfera in cui il teatro diventa un mezzo per esplorare le complessità dell'esistenza umana. Giorgio Gallione, alla regia, descrive l'opera come un bosco narrativo ricco e sorprendente, un potente mezzo teatrale che ha esplorato e adattato con passione e entusiasmo. Così, Storia di un corpo, nella sua versione teatrale, acquista forza, senso e universalità, diventando un luogo dove il corpo si trasforma in un contenitore di storie e racconti di un profondo percorso esplorativo.

Lo spettacolo vanta una squadra creativa eccezionale. Le scenografie sono di Marcello Chiarenza, l'illuminazione di Andrea Violato, con assistenza alla scenografia di Lorenza Gioberti. Le elaborazioni musicali sono di Paolo Silvestri, il progetto fonico di Luca Nasciuti e gli abiti di scena di DressCode di Fabio Porta.

Storia di un corpo, una produzione di Fuorivia - AGIDI in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano e il Teatro Cristallo, non sarà solo una rappresentazione teatrale, ma un'esperienza che celebra l'universalità della condizione umana, la nostra comune vulnerabilità e grandezza.

Le prevendite sono disponibili online sul nuovo sito della Saison Culturelle: saisonculturellevda.it.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti TUTTOTEATRO e SIPARIO

Biglietti: Platea Intero € 25,00/Ridotto € 20,00 – Galleria Intero € 18,00/Ridotto € 13,00