Incontri d'arte e coraggio: donne straordinarie del passato illuminano il presente

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio 2024, la Libreria Briviodue di Aosta ospiterà alle ore 18 un emozionante incontro con gli autori Sara Rattaro e Federico Gregotti Zoja. Questi presenteranno i loro romanzi dedicati a due donne straordinarie, Fernanda Wittgens e Rose Valland, che hanno giocato un ruolo determinante nel campo dell'arte durante l'occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale, salvando non solo opere d'arte ma anche vite umane.

L'evento, organizzato in collaborazione con ANPI-sezione Anna Cisero Dati e arricchito da letture della compagnia teatrale di Aosta Palinodie, sarà moderato da Fabiola Megna e Cecilia Lazzarotto. Daria Jorioz, dirigente della struttura Attività espositive e promozione identità culturale, interverrà per una riflessione sul ruolo delle donne nelle istituzioni museali del Novecento.

L'ingresso è libero, ma la prenotazione è gradita per motivi organizzativi. Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il numero 0165235946 o tramite WhatsApp al 3466286717.

I libri presentati durante l'evento sono:

"La donna che salvò la bellezza" di Sara Rattaro (Mondadori, 2023): Una toccante storia di coraggio e determinazione che narra la straordinaria missione di Fernanda Wittgens, la prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera, nel salvare opere d'arte e vite umane durante l'occupazione nazista;

"Una spia a regola d’arte" di Federico Gregotti (Einaudi ragazzi, 2023): Un appassionante racconto di spionaggio e avventura che segue le gesta di Rose Valland, conservatrice alla Galleria dello Jeu de Paume, nel suo coraggioso impegno per sottrarre ai nazisti capolavori d'arte durante l'occupazione di Parigi.

Un'occasione unica per approfondire la memoria storica attraverso la straordinaria vita di queste donne coraggiose e appassionate. Età di lettura consigliata: da 11 anni per il libro di Sara Rattaro e da 12 anni per quello di Federico Gregotti.