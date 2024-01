Tagliati i fondi per la cura dei disturbi alimentari, il governo Meloni sotto accusa"

La Legge di Bilancio ha ridotto i finanziamenti destinati alla cura dei disturbi alimentari. Il governo Meloni ha eliminato il fondo pubblico di 25 milioni di euro previsto per la prevenzione e il trattamento di disturbi alimentari, inclusi l'anoressia e la bulimia.

La mancanza del Fondo Nazionale per il contrasto dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione (DCA o DA) è emersa poco dopo l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2024 da parte della Camera dei Deputati. Questo fondo, erogato dalla legge del 2021 per gli anni 2022 e 2023, ammontava a 25 milioni di euro e era destinato a varie attività su scala nazionale.

Il fondo mirava a affrontare la crescente diffusione di disturbi alimentari, come l'anoressia e la bulimia, che colpiscono una parte significativa della popolazione, in particolare tra i 10 e i 15 anni. Tuttavia, la sua scomparsa ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti e le associazioni, poiché rappresentava un passo indietro nell'affrontare tali problematiche.

La psichiatra Laura Dalla Ragione ha dichiarato che la mancanza della proroga del fondo è stata una sorpresa per tutti, compreso il Ministero della Salute, che sta già cercando di affrontare la questione. Nel frattempo, 40 associazioni del settore si sono mobilitate per chiedere la revisione di questa decisione.

La Legge di Bilancio, approvata a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, presenta diverse criticità, tra cui la sparizione di questo fondo cruciale per la cura dei disturbi alimentari. Mentre sono presenti finanziamenti per diverse attività, compresi golf club e tennis, sembra mancare un impegno concreto per affrontare i DCA.

La situazione è particolarmente preoccupante alla luce della mappatura nazionale dei centri di cura per i disturbi alimentari, resa nota dall'Istituto Superiore di Sanità nel gennaio 2022. Con 126 strutture in totale, di cui 112 nel Servizio Sanitario Nazionale e 14 nel settore privato, è evidente che esistono disparità significative tra le regioni.

Le associazioni e gli attivisti hanno manifestato sconcerto di fronte a questa decisione, accusando il governo di trascurare i propri doveri sociali e di contribuire a processi di cura e guarigione già difficili e caratterizzati da elementi di classe. La questione, dunque, coinvolge diversi livelli di cure e il tessuto sociale italiano, sollevando preoccupazioni sul futuro delle persone affette da disturbi alimentari nel paese.