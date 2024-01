Donne Democratiche al via per una Conferenza regionale all'insegna dell'uguaglianza e della partecipazione

Le Donne Democratiche in Valle d'Aosta stanno intraprendendo un nuovo percorso attraverso la creazione della "Conferenza Regionale delle Donne Democratiche". Le referenti regionali, Clotilde Forcellati e Marisa Traversino, invitano tutte le donne, indipendentemente dall'adesione al Partito Democratico, a iscriversi e partecipare a questo importante momento di incontro e confronto.

La "Conferenza Regionale delle Donne Democratiche" è un'iniziativa già attiva in altre parti d'Italia, e si propone di essere un luogo in cui le donne possono contribuire attivamente alla costruzione di progetti e proposte programmatiche. L'obiettivo è mettere al centro dell'attenzione temi cruciali per la Valle d'Aosta, lavorando insieme per renderla una comunità più democratica, giusta e femminista.

Un elemento chiave di questa iniziativa è l'adozione di uno sguardo di genere, che permette di affrontare questioni come la parità in tutti gli ambiti sociali, lavorativi e di rappresentanza politica. La conciliazione e la condivisione del carico di cura, la valorizzazione del pluralismo culturale e lo scambio tra generazioni sono altrettanti aspetti importanti. Inoltre, l'iniziativa si propone di contrastare attivamente le disuguaglianze e la violenza di genere.

La "Conferenza Regionale delle Donne Democratiche" è aperta a tutte le donne che condividono la volontà di intraprendere nuovi percorsi di dialogo, indipendentemente dall'appartenenza politica. Essa prende spunto dalla Conferenza Nazionale, che si configura come un "luogo di relazione, autonomo, libero, di contaminazione e di autentico confronto" per portare con forza le istanze delle donne in tutte le azioni politiche.

Per chi è interessato a partecipare, è possibile aderire alla comunità attraverso la campagna di adesione "Avanti tutte. Protagoniste del cambiamento", che terminerà il 31 gennaio. Le donne sono invitate a unirsi all'Aperitivo delle Donne Democratiche, organizzato per il 26 gennaio alle 17.30 presso la sede del Partito Democratico in Corso Battaglione 13 C ad Aosta. La prenotazione è gradita e può essere effettuata chiamando il numero 3299842150 o inviando un'email a pdemocraticovda@gmail.com.

Questo periodo rappresenta anche un momento di rinnovo degli incarichi di vertice per la Conferenza Nazionale, con l'elezione delle nuove componenti e della Portavoce prevista nei prossimi mesi