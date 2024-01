Sapinet e Manes serrano i denti con Pichetto Fratin e puntano su soluzioni innovative per l'ambiente

L'arena politica dell'ambiente in Valle d'Aosta ha visto oggi l'Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet, e il proattivo deputato valdostano, Franco Manes, scendere in campo a Roma per un incontro di alto profilo con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. In un confronto serrato, i due rappresentanti valdostani hanno affrontato una serie di dossier ambientali, proponendo soluzioni innovative e concretamente orientate al futuro.

Oltre alle sfide tradizionali legate all'utilizzo della risorsa idrica, è stato dato spazio a una discussione approfondita sulle nuove opportunità nel settore della produzione idroelettrica. La questione del Servizio idrico integrato è stata esaminata con una prospettiva di lungo termine, cercando di conciliare le esigenze ambientali con quelle energetiche della regione.

Durante l'incontro, è emerso con forza l'impegno della Regione a favore delle aree naturali protette, che coprono il 34,4% del territorio valdostano. Le operazioni di bonifica, lo studio dei fenomeni legati alla sicurezza in montagna e la vita di soccorso hanno costituito punti chiave del dibattito, evidenziando l'attenzione alle emergenze ambientali e alla sicurezza dei cittadini.

Il ruolo centrale della Valle d'Aosta nella cooperazione transfrontaliera è stato ulteriormente sottolineato attraverso l'esperienza dell'Espace Mont-Blanc. La collaborazione con Francia e Svizzera per lo sviluppo sostenibile è diventata un fulcro strategico, e il contributo della Valle d'Aosta si prospetta come fondamentale per affrontare le sfide ambientali a livello internazionale.

Alla fine dell'incontro, l'Assessore Sapinet e l'onorevole Manes hanno espresso la loro soddisfazione per il dialogo proficuo e hanno sottolineato la disponibilità del Ministro Pichetto Fratin nel cercare soluzioni concordate. Con uno sguardo al futuro, è stata formalizzata un'invito per una prossima visita del Ministro in Valle d'Aosta, promettendo un'ulteriore approfondimento delle strategie per un ambiente sostenibile e resiliente.