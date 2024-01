Intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il Sagf

Questa mattina il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in collaborazione con il Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) per il recupero di uno sciatore freerider che si trovava nella zona sotto il Pavillon, nei pressi di Courmayeur, a un'altitudine di 1900 metri.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, che hanno reso impossibile l'impiego dell'elicottero, è stata adottata un'alternativa strategia. La decisione è stata presa di procedere via terra, coinvolgendo una squadra mista composta da membri del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, specializzati nella gestione di situazioni di emergenza in ambienti montani.

La squadra Sav-Sagr ha effettuato un'accurata valutazione della situazione e ha pianificato un'operazione di recupero in progressione con tecnica scialpinistica. Questo approccio, reso necessario dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli, ha richiesto un elevato livello di competenza e preparazione da parte degli operatori coinvolti.

Al momento, le operazioni di recupero sono ancora in corso. La squadra sta affrontando le sfide del terreno montano e delle condizioni climatiche avverse per garantire un recupero sicuro e tempestivo dello sciatore coinvolto.

Purtroppo, durante l'incidente, lo sciatore ha riportato un trauma all'arto inferiore. Al termine delle operazioni di recupero, sarà affidato alle cure del 118 e del Pronto Soccorso per ricevere le cure mediche necessarie. Il coordinamento tra le forze di soccorso terrestre è essenziale per assicurare un trasferimento veloce ed efficace del paziente alle strutture sanitarie appropriate.

L'impegno e la professionalità dimostrati dalla squadra del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf in questa delicata operazione testimoniano la dedizione nell'assistenza e nel recupero di individui in situazioni di emergenza in ambiente montano, anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli.