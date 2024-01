Campagna 'Fermati Prima': Aosta sicura, la voce profonda e coinvolgente contro gli abusi alla guida

"Con 'Aosta SiCura' abbiamo voluto mettere in campo un'iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione estesa nel tempo, con azioni intense e la collaborazione di soggetti in grado di coinvolgere il target di riferimento, in particolare i giovani. Grazie ai cinque incontri coordinati dal Tavolo tecnico, siamo riusciti a coinvolgere centinaia di studenti, e con la campagna 'Fermati prima' compiamo un ulteriore passo nel tentativo di scoraggiare comportamenti pericolosi alla guida, fornendo informazioni e spunti di riflessione in maniera non banale e con strumenti familiari ai ragazzi”. La vicesindaca con delega alla Polizia Locale, Josette Borre, è soddisfatta per l’avvio del progetto il cui obiettivo è sensibilizzare i giovani riguardo alla pericolosità dell'uso di sostanze alteranti durante la guida, con l'intento di ridurre gli incidenti stradali derivanti dall'abuso di tali sostanze e promuovere uno stile di vita sano e sicuro tra i giovani.

Finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto è gestito dal Corpo della Polizia Locale di Aosta e coordinato da Raffaella Scalisi, progettista e ex direttrice di CSC Courmayeur. Le iniziative includono eventi di sensibilizzazione, informazione educativa nelle scuole e presso le autoscuole, il potenziamento dei servizi per contrastare lo spaccio di stupefacenti e posti di controllo per la prevenzione delle condotte di guida sotto l'effetto di alcol e droga, con attrezzature all'avanguardia e specialistiche.

Una delle ultime iniziative ad essere lanciata è la campagna di comunicazione "Fermati prima", che rimarrà attiva fino alla fine della primavera con affissioni, diffusione sui canali digitali, eventi diffusi sul territorio e presso gli esercizi pubblici, oltre a una conferenza. La campagna si distingue per un approccio che coniuga due livelli di comunicazione: uno mirato ai giovani utilizzando uno slang proprio della GenZ, e un secondo livello che trasmette un monito profondo ma non imperativo. La comunicazione non si limita alla prevenzione degli comportamenti pericolosi alla guida, ma mira a promuovere una riflessione più ampia sull'importanza del conoscere e rispettare i limiti relativi a tutte le sostanze psicoattive.

La campagna è stata realizzata in collaborazione con Exus, una giovane realtà imprenditoriale di Aosta composta interamente da under 25, specializzata in eventi e comunicazione. Le affissioni sono partite il 15 gennaio, mentre la campagna digitale si svilupperà sui principali social network frequentati dai giovani. È stato creato anche un sito web, www.aostasicura.it, per reperire ulteriori informazioni e materiali legati al progetto.

Nel contesto delle attività rivolte alle scuole, il Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità ha organizzato cinque giornate educative presso la Cittadella dei Giovani, coinvolgendo oltre 700 studenti di quattro istituti scolastici. I percorsi laboratoriali proposti da esperti hanno affrontato tematiche legate alla prevenzione delle dipendenze, alla sicurezza stradale e alle responsabilità collettive.

Per quanto riguarda i controlli della Polizia Locale, avviati nel dicembre 2023, sono stati finora attivati una decina di servizi con il controllo di 307 conducenti. Un unico caso di positività all'alcool è stato riscontrato, portando all'applicazione della relativa sanzione.