Aprono le iscrizioni ai concorsi promossi da 50&Più

Cinema, canto, prosa, poesia, pittura, fotografia…. Linguaggi artistici con cui esprimere passione e talento creativo. Gli stessi che potranno essere utilizzati per realizzare opere da presentare ai concorsi. Corti di lunga vita, per chi vuole cimentarsi nella settima arte con un cortometraggio; Italia In…Canto, per chi possiede corde vocali d’acciaio; Concorso 50&Più, con le sue diverse forme di espressione artistica sia visiva che scritta. Sono questi i tre bandi promossi da 50&Più e di cui è possibile leggere nelle prossime righe alcune anticipazioni. Parte così il 2024, un anno ricco di socialità, di incontri e di opportunità per mettere in luce le proprie capacità e confrontarsi con gli altri.

Corti di lunga vita con “Eccomi”

Iniziamo da “Corti di Lunga Vita”, concorso internazionale di cortometraggi. In questa sesta edizione – come nelle precedenti – i partecipanti potranno concorrere inviando un’opera audiovisiva che tratti il tema dell’anzianità, declinato in vari ambiti.

Se il tema scelto lo scorso anno è stato “Energia”, nel 2024 i partecipanti dovranno cimentarsi con la realizzazione di opere che si ispirino alla parola “Eccomi”: con essa 50&Più vuole indicare una presenza pronta a mettersi al servizio degli altri e che porta con sé un valore importante, sia per chi la pronuncia che per chi l’ascolta. Il riferimento alla parola “Eccomi”, infatti, rappresenta la più alta accezione della disponibilità a fare. Perché mettersi al servizio degli altri vuol dire essere a disposizione di una intera comunità, condividerne le difficoltà e trovare insieme vie d’uscita.

Italia In…Canto, al via le selezioni

Hanno inizio quest’anno le selezioni virtuali della 20a edizione del concorso biennale “Italia In…Canto”, la kermesse canora di 50&Più che offre la possibilità a cantanti dilettanti over 50 di esibirsi con brani celebri della musica italiana. Tutti gli artisti dilettanti over 50 che desiderano partecipare potranno inviare online i loro provini.

C’è tempo per iscriversi fino alle ore 12.00 del 19 aprile. I semifinalisti – i cui nomi verranno svelati entro il 10 giugno – si esibiranno dal vivo presso il Ti Blu Village a Marina di Pisticci (MT) nel corso dell’evento IMMAGINA 2024 che si terrà a settembre. Nel corso di questa importante tappa saranno scelti i 20 finalisti che nel 2025 si confronteranno per aggiudicarsi la 20a edizione di Italia In…Canto.

Fin dalla sua prima edizione, “Italia In…Canto” ha sempre mostrato grande spessore e qualità negli artisti e nelle opere portate in gara. Con il tempo ha continuato a crescere, ad appassionare, a coinvolgere tantissime persone. Oggi più che mai è un’importante opportunità di esprimere la propria passione per la musica e di diventare protagonisti di uno spettacolo unico.

Concorso 50&Più, per tutti gli appassionati di Arte

Ideato nel 1983 e dedicato a tutti gli over 50 appassionati di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia, il Concorso 50&Più approda quest’anno alla sua 42a edizione. È rivolto agli appassionati di arte, aspiranti artisti o artisti ancora ignari di esserlo, un’opportunità per esprimere il proprio talento attraverso opere di prosa, poesia, pittura e fotografia.

Le premiazioni del Concorso 50&Più si terranno nell’ambito della Settimana della Creatività, un appuntamento ricco di laboratori creativi e seminari per apprendere nuove tecniche e linguaggi artistici e poter raccontare così il proprio mondo interiore. Una manifestazione, dunque, che propone giornate intense e partecipate con lo scopo di lasciare emergere l’estro di ogni partecipante e vivere l’esperienza della meraviglia.

Come iscriversi ai Concorsi

Per leggere i bandi e iscriversi ai relativi Concorsi, che si svolgeranno durante il 2024, basta collegarsi alle seguenti pagine: