Politica, cresce disaffezione sui social: domani evento di SocialPol

(Adnkronos) - Solo il 12% delle conversazioni sui social nel 2023 ha riguardato la politica, denotando un alto livello di disaffezione da parte degli italiani, mentre oltre il 58% delle discussioni tra gli utenti sul tema risultano fortemente polarizzate. È quanto emerge da un’analisi del team di SocialData, che verrà presentata domani nel corso del dibattito “Elezioni europee: vincerà la polarizzazione? Gli italiani al voto tra tribù elettorali e disaffezione”, organizzato da SocialPol.

SocialPol, del gruppo SocialCom, si occupa di comunicazione politica ed istituzionale, ed è composta da una squadra di comunicatori che si distinguono per le loro notevoli competenze, acquisite lavorando con alcune delle più prestigiose istituzioni e i più importanti partiti politici del Paese. Professionalità eterogenee, che condividono l'idea comune secondo la quale la creazione del consenso è espressione di concreta attuazione e promozione dei valori fondanti della nostra Costituzione. L’evento di presentazione della ricerca si terrà mercoledì 17 gennaio, alle 18.30, presso l’Enoteca Spiriti di Piazza di Pietra, a Roma.

Interverranno Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia; Dario Nardella, sindaco di Firenze; Carlo Fidanza, europarlamentare; Monica Nardi e Luigi Di Gregorio, advisor di SocialPol. A moderare l’evento sarà Costanza Crescimbeni, vicedirettrice del Tg1. Sarà un’occasione di confronto per capire come la polarizzazione sui social media influenzi il comportamento elettorale e per discutere le strategie per affrontare la crescente disaffezione verso la politica. Dall’analisi emerge infatti una sfida cruciale per i comunicatori e i politici: come coinvolgere un elettorato sempre più distaccato e, allo stesso tempo, come gestire la polarizzazione che domina il dibattito online.