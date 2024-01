La Regione di affida alla Fondazione Montagna Sicura per monitorare i ghiacciai

La deliberazione approvata oggi – spiega l’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente Davide Sapinet - nasce dalle indicazioni del Piano di monitoraggio dei rischi glaciali dal quale si evincono specifiche situazioni di rischio glaciale. In particolare per i Ghiacciai delle Grandes Jorasses, del Planpincieux e del Praz-Sec in Val Ferret e per il lago di Grand Croux di Cogne che necessitano specifici interventi di analisi che saranno oggetto dell’attività della Fondazione nel corso dell’anno, a supporto del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, dell’Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente della Regione.

Le attività che saranno svolte dalla Fondazione “Montagna sicura - Montagne sûre” nell’anno 2024 e che rientrano nella convenzione approvata oggi consistono infatti nella ricerca e nel monitoraggio di situazioni di rischio glaciale sul territorio valdostano per: