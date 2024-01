Almanach de mercredi 17 janvier saint Antoine abbé

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 17 gennaio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 18 gennaio

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – 18.45

Riunione Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Venerdì 19 gennaio

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per l’unità dei cristiani

Domenica 21 – Sabato 27 gennaio

Roma – Visita ad Limina Apostolorum

Lunedì: S. Messa nella Basilica di San Pietro e Incontri con i Dicasteri per i Laici, la Famiglia e la Vita; per il Servizio dello Sviluppo umano integrale; per la Dottrina della Fede

Martedì: S. Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano e Incontri con i Dicasteri per i Vescovi; per la Cultura e l’Educazione

Mercoledì: S. Messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore e Incontri con i Dicasteri per l’Evangelizzazione; per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica; per il Clero; per la Comunicazione

Giovedì: Incontro con il Santo Padre

Venerdì: Incontri con la Segreteria generale del Sinodo; il Dicastero per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti; la Segreteria di Stato e S. Messa nella Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Domenica 28 gennaio

Chiesa parrocchiale di Introd – 11.00

S. Messa per la Festa patronale e la Dedicazione del nuovo Altare

Lunedì 29 gennaio

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30 -14.00

Incontro di formazione del Clero

Martedì 30 gennaio

Aosta, Porta Pretoria – ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso e visita agli Espositori

Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Orso – ore 18.00

S. Messa “degli Artigiani”



LE MESSAGER RICORDA saint Antoine abbé

La Chiesa celebra Sant' Antonio Abate

Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno al 250, a vent'anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l'Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono il consiglio. La sua vicenda è raccontata da un discepolo, sant'Atanasio, che contribuì a farne conoscere l'esempio in tutta la Chiesa. Per due volte lasciò il suo romitaggio. La prima per confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso il Conciliio di Nicea. Nell'iconografia è raffigurato circondato da donne procaci (simbolo delle tentazioni) o animali domestici (come il maiale), di cui è popolare protettore.

