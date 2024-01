Concorso pubblico per entrare nell'organico dell'Ente Parco Naturale Mont Avic

Indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario categoria D nel profilo di Istruttore amministrativo, da assegnare all’organico dell’Ente Parco Naturale Mont Avic.

La partecipazione alla procedura selettiva è riservata ai laureati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale (primo livello - L) appartenente a una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni:

L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici;

L16 Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;

L33 Lauree in Scienze Economiche;

L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

Laurea magistrale (ex DM 270/2004) appartenente a una delle seguenti classi:

LM‐56 Scienze dell’Economia;

LM-62 Scienze della Politica;

LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;

LMG-01 Giurisprudenza.

I candidati in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica devono far riferimento a quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”. I candidati in possesso di diploma universitario o di Scuole dirette a fini speciali devono fare riferimento al Decreto Interministeriale 11 novembre 2011.

La graduatoria, potenzialmente utilizzabile da tutti gli enti del Comparto unico regionale, ha validità triennale.