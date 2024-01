Nuova legge locazioni brevi per finalità turistiche

In collaborazione con le Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc e Mont-Cervin, ha organizzato degli Incontri informativi sulla legge regionale 11/2023 relativa alla Disciplina degli adempimenti in materia di locazioni brevi per finalità turistiche finalizzati a illustrare la normativa e a presentare la piattaforma appositamente predisposta.

Il calendario delle serate, che avranno luogo alle ore 20.30, è il seguente:

Giovedì 18 gennaio 2024

Courmayeur presso il Centro Congressi – Piazzale Mont-Blanc, 10

Lunedì 5 febbraio 2024

Saint-Vincent presso il Centro Congressi del Comune – Via Aurora Vuillerminaz, 7

Si informa, inoltre, che, per entrambi gli appuntamenti, è prevista la diretta streaming sul canale YouTube regionale, raggiungibile al link https://www.youtube.com/RegVdA.

Agli incontri saranno presenti l’Assessore Giulio Grosjacques, il Coordinatore Enrico Di Martino e i tecnici dell’INVA che hanno lavorato alla realizzazione della piattaforma.