Bellezze nature e tipicità alle isole Vesterali

Si è in Norvegia; si è oltre il Circolo Polare Artico, eppure in questi giorni il termometro può segnare ‘appena’ i meno 5°C.

In questo tratto di tempo i manti erbosi estivi sono coperti da strati di neve; Mrs. Anna pare non farci caso, pensando alle fioriture e alle erbe che nasceranno potenti a primavera.

Mrs. Anna

Con steli d’erba e fiori crea sublimi preparazioni…

Ci troviamo idealmente alle isole Vesterali (Vesterålen , in norvegese), dove il fascino del silenzio impregna l’arcipelago caratterizzato da una bellezza unica, travolgente.

Mrs. Anna è tranquilla: ‘da fine marzo in poi, verranno i turisti a fare esperienze da noi. Scopriranno Økolonialen (Ecolonialen) e passeranno all’attiguo centro di lavorazione Norheim Gård, specializzato nella produzione artigianale di fruktvin a marchio Bergitha, dal nome della mia bisnonna, un personaggio in quest’angolo di mondo’.

Fruktvin di ribes rosso e di lamponi scorrono già a fiumi; la prossima bevanda vinosa alle essenze di bosco sarà un prodotto misto: rips-mjødurt , ribes rosso-olmaria; una delizia…

Non lungi da Stokmarknes e dal suo aeroporto (il capoluogo delle Vesterali è però Sortland, distante 42 chilometri) al grande emporio bio e del ‘sostenibile’ Ecolonialen-Norheim Gård, dove ci si prepara con ogni dovuto riguardo, guardando il Mare di Barents e il villaggio di Bø, sulla sponda sudovest della piccola isola di Litløya.

Intanto…

Dall’indirizzo di Yttersida 758, facendo due passi, si raggiunge Galleri Uvær e le celebri lavorazioni del vetro; più avanti, la meta estiva ai sentieri del Finnsæterkollen.

Indrejord gård, la rivendita di carni degli allevatori locali, è a 7 chilometri da Yttersida 758 e dagli assaggi di tè e dolcetti offerti a Galleri Uvær ; il tutto a circa di 12 chilometri dal centro di Stokmarknes, nel Nordland più bello.

Crepuscolo alle Vesterali e luce boreale

Soffermandoci sulla degustazione Bergitha al ribes rosso si potrà dire: è ripsvin ; stile: bevanda da aperitivo o dessert; gradazione alcolica: 15%; colore: aranciato-pesca matura; gusto: suadente floreale; abbinamento cibi: fondant, cioccolato, formaggi.

Lo si ottiene con succo di bacche di Ribes sativum, zucchero , lievito, dopo mesi di riposo in bottiglia; sognando syragress e løvetann , erba acida e tarassaco - a profusione - e tappeti verdi di sitronmelisse, melissa. A primavera.

Notizie in valigia

Documenti. Passaporto in corso di validità , oppure carta di identità valida.

Come arrivare. In aereo, da Milano a Oslo con Scandinavian Airlines; quindi con Widerøe , in 2h50’ di volo via Bodø.

Mangiare e dormire. A Stokmarknes: Quality Hotel Richard With; a Sortland: Scandic Sortland.; a Melbu: Melbu Hikers Paradise. Provare l’esperienza-vacanza cottage&rorbu (le tipiche dimore rosse chiamate rorbuer) nella scenica Lødingen Vestbygd.

A tavola. Dampet fersk kveite , halibut fresco al vapore, stufati e arrosti di renna, bistecche d’alce, salmone marinato, stoccafisso alla griglia, hamburger e uova strapazzate, lingue di merluzzo, gamberetti affumicati, insalate, carni suine, lombata di manzo. Ottimi i dolci; tipico: lo svele, sorta di soffice pancake fatto con latte acido. E’ servito con brunost: formaggio marrone-gusto dolce, confetture di frutti di bosco e marmellate. Da assaggiare: Elvis cake (banana, arachidi e cioccolato).

Acquisti. Creazioni in vetro, oggettistica in legno, capi d’abbigliamento, ceramiche ; kaviar crema di uova di merluzzo in tubetti; prodotti a base di rabarbaro e dolcetti locali. Imperdibili: i fruktvin di casa Norheim Gård.

Richiami turistici. Le comunità norvegesi del popolo sami, gli ambienti selvaggi, le foreste (uniche!) di Hinnøya, i villaggi dei pescatori, i picchi rocciosi, le escursioni estive dedicate agli avvistamenti di pulcinella di mare, balene e capodogli, le passeggiate nella natura, il trekking, le osservazioni naturalistiche, lo sport, il Museo della Torba a Fargeklatten e i corsi a vario titolo.

Info. Visit Vesterålen , Rådhusgata 11, 8400 Sortland, Norvegia.

Giocosa creazione in vetro, isole Vesterali