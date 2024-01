GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato il piano triennale 2024/2026 del fabbisogno di personale dell’organico della Giunta regionale (previste assunzioni di 93 persone nel 2024, 57 nel 2025 e 61 nel 2026) e, per lo stesso periodo, è stato definito l’organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (assunzione di 25 persone nel 2024, 7 nel 2025 e 11 nel 2026) ed è stato approvato il piano del fabbisogno del personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta (assunzioni previste di 28 persone nel 2024, 13 nel 2025 e 7 nel 2026).

In merito ai danni subiti in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno interessato la Valle centrale e la zona sud orientale di confine con il Piemonte nella giornata del 28 giugno 2022, sono stati concessi dei contributi in conto capitale a favore di attività produttive, limitatamente al territorio dei comuni di Bard, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz e Pont-Saint-Martin. L’importo complessivo è di 183 mila e 069 euro.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Nell’ambito delle attività di carattere geologico, è stata approvata una Convenzione tra la Regione e la Fondazione Montagna sicura di Courmayeur per le attività di ricerca e monitoraggio di situazioni di rischio glaciale sul territorio valdostano. La spesa complessiva è di 200 mila euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE



È stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione – Dipartimento politiche del lavoro e della formazione – e gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale per lo svolgimento di alcune attività proprie dei centri per l’impiego, con la finalità di agevolare gli utenti nell’accesso ai servizi per il lavoro erogati in favore delle persone disoccupate, a rischio di disoccupazione e occupate, come previsto dalle norme nazionali e regionali in materia.

È stato approvato il rinnovo dell’accordo, fino al 31 dicembre 2026, tra la Regione Valle d’Aosta e l’Istituto superiore di Sanità, finalizzato alla collaborazione nell’ambito della Medicina di precisione, preventiva e predittiva. Tale atto permette di proseguire la proficua collaborazione già in essere nell’ambito della medicina di precisione, preventiva e predittiva, che si concretizza nella partecipazione di un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità al Nucleo di monitoraggio del progetto 5000genomi@VdA.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO



È stata approvata la concessione del contributo annuo alla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon a titolo di concorso per il finanziamento delle attività per il 2024.