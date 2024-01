Decontaminare le memorie. Luoghi, libri, sogni, riflessioni con Alberto Cavaglion

L'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, o Institut d'histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste, organizza un incontro con lo storico Alberto Cavaglion in occasione della presentazione del suo volume "Decontaminare le memorie. Luoghi, libri, sogni" (Add Editore, 2021).

Alla presentazione è annunciata la presenza della Presidente dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, Carla Pramotton, e del membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto, Corrado Binel. Alberto Cavaglion, storico e docente di Storia dell’Ebraismo presso l’Università di Firenze, sarà il relatore dell'evento.

Nel suo libro, "Decontaminare le memorie. Luoghi, libri, sogni", Cavaglion si sofferma sul concetto di "luoghi della memoria", considerati ormai datati e consumati dall'uso, specialmente quelli considerati "minori" e spesso teatro di violenze di massa nella storia recente.

L'autore propone una riflessione su come affrontare consapevolmente il rapporto con le memorie di lutto e violenza che collegano il passato e il presente in questi contesti.

Il percorso proposto da Cavaglion attraverso luoghi carichi di storia, come Fossoli, Nonantola, Modena, Mantova, Gorizia-Nuova Gorica, Ventimiglia, musei, memoriali, statue e lapidi, costituisce un viaggio ideale alla ricerca di un nuovo equilibrio da costruire tra la comprensione del dolore e la speranza.

Alberto Cavaglion è noto per le sue molte pubblicazioni, tra cui "Felice Momigliano (1866-1924). Una biografia" (Istituto italiano per gli studi storici-Il Mulino, 1988), "Il senso dell’arca. Ebrei senza saperlo" (nuova edizione, L’ancora del Mediterraneo, 2006), e "Verso la Terra promessa. Scrittori italiani a Gerusalemme da Matilde Serao a Pier Paolo Pasolini" (Carocci, 2016).

L'evento offre un'opportunità di approfondire temi importanti legati alla memoria storica e alla sua interpretazione, con uno sguardo attento alle esperienze di luoghi significativi e alla necessità di costruire un bilancio equilibrato tra il passato e il futuro.