Lotta continua della Polizia Postale alla pedopornografia

Un impegno costante è stato rivolto alla prevenzione e al contrasto della pedopornografia online, alla protezione delle infrastrutture critiche, al financial cybercrime e alle minacce eversivo-terroristiche, soprattutto legate al fondamentalismo religioso e all'estremismo politico ideologico, anche in contesti internazionali.

In particolare, la lotta contro la pedopornografia online e le aggressioni sessuali minorili in rete ha rappresentato un focus significativo. La Polizia Postale ha coordinato le sue azioni con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) di Roma, un punto di riferimento nazionale nella lotta contro la pedofilia e la pornografia minorile online.

A livello regionale, nonostante gli sviluppi tecnologici, il rischio di adescamento online di bambini e preadolescenti sembra persistere. Le denunce riguardanti casi di adescamento online sono in aumento, coinvolgendo anche vittime al di sotto dei 13 anni. In particolare, il gioco online è diventato un veicolo per l'approccio sessuale