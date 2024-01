Carnevale ad Aymavilles: Il Comitato di Catro Tor celebra le tradizioni del territorio

La vivacità del Carnevale torna ad Aymavilles, e il Comitato di Catro Tor si distingue per il suo impegno nel preservare le radici culturali del territorio attraverso la celebrazione di questa antica festa. Organizzata dal Comitato di Catro Tor di Aymavilles, la sfilata di carnevale, in programma per domenica 21 gennaio 2024, si apre a tutti coloro che desiderano partecipare e vivere un'esperienza unica.

I gruppi partecipanti: Lé Beuffon de Courmayeur; Groupe Historique Châtel Argent di Villeneuve; Carnaval Historique de Nus; Le Cors dou Heralt - Groupe Historique de Fénis; Le Comité du Quart-Naval de Quart; Le Château d’Issogne; Carnaval dé ‘en Mar’éi di Saint Marcel; Le Comité di Catro Tor.

Il raduno è fissato alle 13.30 a Vercellod, con la partenza della sfilata prevista per le 14.30.

All'arrivo, nella piazza Séverin Chillod, i partecipanti potranno godere di una merenda offerta da generosi sponsor locali, tra cui Albergo la Pineta, A&O di Borney Renzo, Bar Gelateria Quota Ottomila, Campeggio La Pineta, Crai Market Belley, Despar Express Due Fette, Hotel Restaurant Bar La Maison, Hotel Restaurante Château, Old Grizzly Petit Restaurant, Ristorante Jardin d’Été e Vinosteria Antirouille.

Il Comitato di Catro Tor, che prende il nome dalle quattro torri del Castello, è attivo da 14 anni e è nato per iniziativa di Enrico Letey. Quest'ultimo ha presieduto il gruppo per diversi anni, passando poi il testimone all'attuale presidente Tiziana Carlin.

"Il gruppo, composto da una ventina di persone di tutte le età, partecipa con entusiasmo a numerosi carnevali valdostani, sfoggiando ogni anno un tema differente. La forza trainante del Comitato - spiega la presidente Tiziana Carlin - risiede nella volontà di preservare la tradizione del carnevale, divertirsi e trasmettere gioia. Invitando tutti coloro che condividono lo spirito carnevalesco, il Comitato di Catro Tor invita a partecipare per vivere momenti di allegria, danze e scherzi".

Durante il periodo di Carnevale, il Comitato di Catro Tor si impegna anche in iniziative benefiche, organizzando momenti di animazione presso la casa famiglia per anziani e la scuola materna del paese.

La collaborazione con la Pro-Loco, i Vigili del fuoco volontari di Aymavilles, i Carabinieri di Saint-Pierre e tutti i volontari è stata fondamentale per il successo e la continuità di quest'iniziativa, che si conferma un appuntamento imperdibile per la comunità locale.