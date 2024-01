Mercoledì ad Aosta incontro Rassemblement Valdôtain per Zona franca

Si è svolto a Pré-Saint-Didier il venerdì scorso, 12 gennaio 2023, alle ore 20.30, nella sala del Municipio in piazza Vittorio Emanuele II il primo incontro di Rassemblement Valdôtain per discutere della zona franca e presentare una proposta di legge statale. Il secondo appuntamento è previsto ad Aosta mercoledì 17 gennaio, sempre alle 20.30, nella sala delle conferenze della Bcc in via Giuseppe Garibaldi 3.

A Pré Saint Didier, ill Capogruppo Stefano Aggravi sottolinea l'importanza di questi incontri, che completano le iniziative del gruppo consiliare per presentare alla popolazione la proposta di legge. Si tratta di occasioni per un confronto diretto con i cittadini al fine di spiegare in modo approfondito la proposta "pragmatica" e attuale su un tema complesso spesso sottovalutato.

L'argomento della Zona Franca è di rilevanza cruciale per il futuro della regione, e si esprime un plauso per coloro che sostengono o propongono iniziative che potrebbero influire positivamente sulla nostra autonomia.

Stefano Aggravi illustra la proposta di legge

La proposta di legge prevede che la Valle d'Aosta sia considerata zona franca al di fuori della linea doganale, con le modalità d'attuazione da concordare con la Regione e stabilite tramite una legge dello Stato. Tale proposta rappresenta l'ultimo sforzo per implementare una prerogativa contemplata dall'art. 14 dello Statuto speciale, mai realmente applicata per sfide pratiche e politiche.

La questione è stata oggetto di dibattito fin dai primi anni della Repubblica italiana, con vari disegni di legge presentati al Parlamento. Il contesto attuale, con l'evoluzione normativa europea e l'Unione Europea, è notevolmente diverso rispetto all'epoca dell'istituzione dello Statuto speciale. Tuttavia, gli elementi principali dell'articolo 14 rimangono validi: la territorialità della Valle d'Aosta, l'intesa tra la Regione e lo Stato, e l'attuazione attraverso una legge dello Stato.