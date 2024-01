Incontro informativo a Courmayeur su adempimenti in materia di locazioni brevi per finalità turistiche

L' incontro informativo di fondamentale importanza sulla "Disciplina degli Adempimenti Amministrativi in Materia di Locazioni Brevi per Finalità Turistiche". Questo evento mira a fornire chiarimenti e informazioni cruciali per coloro che sono coinvolti o interessati nel settore delle locazioni brevi a fini turistici.

L'appuntamento è fissato per il 5 febbraio 2024, e si terrà presso il Centro Congressi del Comune di Saint-Vincent, situato in Via Aurora Vuillerminaz, 7. La scelta di questo luogo è stata dettata dalla centralità e facilità di accesso, garantendo un ambiente idoneo per la divulgazione di informazioni dettagliate e la partecipazione attiva degli interessati.

L'incontro vedrà la partecipazione di figure autorevoli nell'ambito del Turismo, Sport e Commercio, al fine di fornire un approccio completo e approfondito alla tematica in questione. Tra i relatori avremo:Giulio Grosjacques, Assessore Turismo, Sport e Commercio; Enrico Di Martino, Coordinatore del Dipartimento Turismo, Sport e Commercio che contribuirà a delineare le strategie e gli obiettivi del dipartimento, offrendo una visione chiara del ruolo che svolge nell'implementazione delle politiche turistiche. E ancora tecnici INVA che illustreranno la piattaforma regionale utilizzata dai privati per la registrazione degli alloggi e la comunicazione delle presenze. Sarà un'opportunità unica per comprendere i dettagli pratici e le procedure da seguire per adempiere correttamente agli obblighi amministrativi.

L'incontro mira a fornire una panoramica completa sulla disciplina degli adempimenti amministrativi per locazioni brevi a fini turistici, con un focus particolare sugli strumenti digitali a disposizione. Saranno affrontati temi cruciali come la registrazione degli alloggi, la comunicazione delle presenze e le ultime novità normative.

