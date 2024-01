A Saint Martin de Corleans tanti fedeli ad assistere alla Santa Messa Lo Rèi de l'Univer animata dal coro Sant’Orso diretto da Angelo Filippini

Un'esperienza straordinaria ha illuminato la Chiesa di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta oggi, domenica 14 gennaio, alle 9.30. Il Coro polifonico di Sant’Orso di Aosta, guidato con maestria da Angelo Filippini, ha trasformato la messa in un momento di rara bellezza, richiamando antiche celebrazioni quando l'italiano non aveva ancora relegato il francese in un angolo nelle funzioni liturgiche.

La Funzione, intitolata "Lo Rèi de l’Univer" e composta da Mauro Zuccante, ha attirato oltre 300 fedeli, creando un'atmosfera vibrante all'interno della Chiesa. Il Coro Sant’Orso, che ha radici profonde nelle tradizioni culturali ed etniche della Valle d’Aosta, ha riportato in vita l'antico splendore delle celebrazioni.

La messa, officiata in lingua francese dal don Ferdinand Nindorera, originario di Gitega (Burundi), ha aggiunto un tocco speciale all'evento. Questa liturgia, che unisce la tradizione linguistica valdostana alla fede, ha evidenziato il ruolo significativo della lingua francese nella comunità valdostana.

Il Coro polifonico di Sant’Orso, già rappresentante della Valle d’Aosta ad Assisi nel 2002 durante le celebrazioni del Santo Patrono d’Italia, continua a essere un punto fermo nell'apertura della millenaria FIERA DI SANT’ORSO, importante manifestazione artigianale nel cuore del centro storico di Aosta.

I canti in patois, la lingua locale, hanno reso la Santa Messa ancor più coinvolgente, suscitando emozioni così intense che agli occhi di molti fedeli brillava la commozione al termine della celebrazione. Il lungo applauso scrosciante rivolto al Coro ha sottolineato la gratitudine e l'apprezzamento della comunità per l'esperienza spirituale offerta.

Partecipare alla messa in lingua francese alle 9.30 durante tutte le feste di precetto non è solo un adempimento al precetto festivo, ma anche un'opportunità di riscoprire il francese studiato in gioventù. In un'epoca in cui la lingua francese sembra essere in secondo piano, la comunità cattolica valdostana si erige come un faro per la preservazione e la promozione di questa lingua, offrendo un rituale che unisce la tradizione linguistica valdostana alla fede, rendendo ogni Messa un'esperienza di appartenenza a una grande famiglia spirituale.