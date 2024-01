Camminando verso l'Autodeterminazione, il percorso di Pays d'Aoste Souverain per la Zona Franca in Valle d'Aosta

La questione della Zona Franca è entrata a pieno titolo nell’agenda politica valdostana tanto che tanto che il gruppo Rassemblement Valdôtain ha depositato una proposta di legge statale che contiene disposizioni per l'istituzione di zone franche urbane e di montagna. Ma la questione della Zona Franca, inizialmente sollevata da Pays d'Aoste Souverain nel 2020, è stata oggetto di un percorso politico e di sollecitazione che ha visto la il PAS giocare un ruolo chiave.

Infatti, l'inserimento della Zona Franca nel programma elettorale del movimento ha costituito un passo importante, mettendo in evidenza l'articolo 14 dello Statuto della Regione Autonoma della Vallée d'Aoste come fondamentale per la sua piena applicazione.

Daniela Amato (nella foto), vice presidente di Pas ricorda come il movimento abbia adottato un approccio strategico per sensibilizzare le istituzioni, a partire dalla lettera inviata al Ministro Gualtieri nel settembre 2020.

Nel corso degli anni successivi, numerosi comunicati hanno continuato a mettere in luce il diritto statutario della Vallée d'Aoste in merito alla Zona Franca. "Durante le elezioni politiche del 2022, Pays d'Aoste Souverain - ricorda la Vice Presidente - ha redatto un documento sottoscritto dai candidati dell'epoca, evidenziando la centralità dell'autodeterminazione, delle questioni legate alle acque e, nuovamente, della Zona Franca".

La svolta decisiva si è verificata nel 2023, quando Daniela Amato ha inviato una PEC al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La risposta immediata ha aperto le porte a un incontro tra PAS e il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fissato per il primo febbraio dello scorso anno. Durante incontro positivo, PAS ha consegnato il dossier RIFLESSIONI E LEGGI PER L'APPLICAZIONE DI UN DIRITTO VIOLATO al Dottor Caputi, dimostrando una determinazione concreta nell'affrontare la questione.

Le iniziative successive di Pays d'Aoste Souverain hanno coinvolto attivamente i consiglieri regionali, con la consegna digitale del dossier ai 35 membri del Consiglio Regionale avvenuta il 21/03/2023. A seguito di ciò, il Consiglio Regionale ha avviato un'azione congiunta per uno studio approfondito sull'applicazione dell'art. 14 e sull'attuazione della Zona Franca, posizionandosi come il primo passo verso un autogoverno più ampio e la realizzazione dell'autodeterminazione del Popolo Valdostano nel medio-lungo termine.

Il mese di settembre del 2023 ha visto una proposta innovativa da parte di PAS: l'applicazione della Zona Franca come strumento perequativo in occasione della prima chiusura del Tunnel del Monte Bianco. Questa proposta ha portato a una richiesta di nuovo incontro con il Governo, inviata il 2 febbraio scorso e a un successivo incontro fissato per il 5 ottobre scorso con l'Onorevole Augussori.

"L'incessante di Pays d'Aoste Souverain - sottolinea impegno di Daniela Amato - ha contribuito a trasformare la Zona Franca da un'utopia iniziale a un progetto concreto e perseguibile. La richiesta costante di incontri e le azioni intraprese evidenziano la volontà di concretizzare l'art. 14 e di realizzare la Zona Franca come strumento per un'autogestione più ampia del Popolo Valdostano".