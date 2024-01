Ultimi posti disponibili per la scuola di formazione per giovani imprenditori agricoli

Cinque incontri di formazione, tra gennaio e febbraio, che si concluderanno con una visita di studio che si rivolgono a giovani agricoltori di età compresa tra i 20 e i 29 anni. E’ così articolata la “Scuola di formazione per Giovani Imprenditori agricoli” promossa da Coldiretti Valle d’Aosta con il sostegno finanziario del Fondo regionale e nazionale Politiche giovanili.

Diversi gli argomenti al centro del percorso formativo: dalla cultura di impresa a quella economica-finanziaria, dalla transizione ecologica e digitale alla valorizzazione del territorio senza dimenticare i temi strategici legati alla progettualità e ai partenariati.

Gli incontri si svolgeranno presso la sala Polivalente della Pepinières d’Entreprises in Via Lavoratori del Col du Mont ad Aosta a partire da lunedì 15 gennaio 2024 dalle ore 10 alle 12 e dalle 13 alle 15. I successivi incontri, con lo stesso orario, si svolgeranno rispettivamente il 18 e il 24 gennaio, il 7 e il 14 febbraio. Al termine del percorso è prevista una visita di studio in una realtà agricola di rilievo.

Per iscriversi – rimangono solo pochi posti disponibili – è necessario scrivere una mail a giovanimpresa.valledaosta@coldiretti.it o telefonare allo 0125/920728.