Papa Francesco: "Le madri sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace"

"Voi non solo pregate la Madonna chiedendole di intercedere, ma avete ancor più la disposizione a conformarvi a lei, alla sua maternità, a unirvi alla sua preghiera di intercessione di madre per tutti i figli della Chiesa e per il mondo. Così, qualunque sia il vostro stato di vita, con Maria siete tutte madri”. Lo ha detto il Papa, stamane, ricevendo una Delegazione delle Sentinelle della Santa Famiglia.

“Voi - ha aggiunto - portate certamente nella vostra preghiera avvenimenti che possono essere dolorosi, a titolo personale oppure affidativi da altri. Portate pure le intenzioni del mondo attraversato da tanti conflitti, tante violenze e tanta indifferenza; e anche quelle di molte persone sofferenti, abbandonate, rifiutate o in grande difficoltà".

“Tutto ciò - ha concluso il Pontefice - potrebbe suscitare incomprensione, scoraggiamento. Ma Maria, vedendo Gesù bambino patire la povertà, non si scoraggia, non si lamenta. Rimane in silenzio; custodisce nel suo cuore e medita. Questo fanno le madri: sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace. Com’è duro a volte oggi il mondo, implacabile, sordo e indifferente alle sofferenze e ai bisogni del prossimo. Maria è stata tenerezza per Gesù; e lo è per la Chiesa e per il mondo. Questa è certamente anche la vocazione di una sentinella: incarnare in qualche modo la tenerezza di Maria per la Chiesa e per il mondo".