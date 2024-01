"Gran Paradiso Film Festival" nella valle del Belìce

Il Gran Paradiso sarà protagonista nelle terre della Valle del Belìce, in Sicilia, dell’evento “Natura e Cultura”, organizzato dalla Fondazione Orestiadi in occasione dell’anniversario del terremoto del Belìce e rivolto ai giovani delle istituzioni scolastiche di Alcamo e Gibellina.

La manifestazione accoglierà un momento di presentazione del Gran Paradiso Film Festival e del territorio che lo ospita e lo caratterizza, quello del parco nazionale più antico d’Italia.

Il 15 e 16 gennaio prossimi a Gibellina e ad Alcamo, città severamente colpite dal terremoto del 1968, sarà proiettato il film vincitore dello Stambecco d’Oro e del premio assegnato al miglior lungometraggio dalla giuria tecnica al 26° Gran Paradiso Film Festival, “The song of a little owl” di Mehdi Nourmohammadi. Il film – che è privo di voce narrante e la cui bellezza risiede nella forza delle sue immagini – è interamente girato in Iran, una nazione dove la sensibilità verso la protezione dell'ambiente non è ancora così sviluppata e documentari come questo possono essere la scintilla per nuovi percorsi di conservazione.

L'evento è organizzato dalla Fondazione Orestiadi, impegnata da anni nella realizzazione di eventi e attività di promozione culturale ed educativa, e sarà l’occasione per parlare alle giovani generazioni di rinascita culturale e sviluppare una consapevolezza critica sui temi della conservazione della natura.

Questa iniziativa rientra nell’ambito di una collaborazione tra Fondation Grand Paradis e la Fondazione Orestiadi, nata da scambi di idee e di relazioni e dall’incontro culturale che anima le due istituzioni, percorrendo insieme nuovi sentieri che uniscono arte, bellezza, natura e territorio.

Per l’occasione, il Gran Paradiso accorcia le distanze, oltrepassa i confini e approda oltremare portando con sé, fino alla Sicilia, uno scorcio di Valle d’Aosta.