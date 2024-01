Concessioni Idroelettriche: Incertezza dell'Autonomia e le sfide legislativa"

La questione delle concessioni idroelettriche è al centro delle tensioni in Valle d'Aosta, con la maggioranza che mostra una posizione vacillante. "Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha rifiutato nuovamente di presentarsi in commissione per discutere dell'iter e dei contenuti della norma di attuazione dello Statuto riguardante tali concessioni". E' quanto si legge in una nota delle consigliere del gruppo Progetto Civico Progressista, Erika Guichardaz e Chiara Minelli, che manifestanoo "grande preoccupazione".

Le consigliere sottolineano che il presidente evita il confronto in commissione poiché la maggioranza sembra avere una posizione incerta su un tema cruciale per l'autonomia valdostana e le scelte di politica energetica. Attualmente, nonostante la Regione Valle d'Aosta detenga la titolarità delle acque pubbliche, manca la competenza per regolamentare con una propria legge le procedure e le modalità di assegnazione delle concessioni in scadenza. Si fa notare che, a differenza delle altre regioni a statuto ordinario e persino della Regione a Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, la Valle d'Aosta deve ancora applicare un regio decreto del lontano 1933.

Le consigliere del Pcp evidenziano la contraddizione: "Autonomi sì, ma incompetenti a legiferare, mentre le scadenze delle grandi concessioni sono imminenti." Propongono una soluzione attraverso una norma di attuazione dello Statuto, ma lamentano che nonostante una bozza del 2019 che risponde alle richieste del Consiglio regionale, la Commissione paritetica Stato-Regione, con quattro dei sei membri valdostani, non ha ancora concluso il proprio lavoro.

Le consigliere esprimono delusione per il voto contrario della maggioranza regionale, con 18 astensioni, alla loro mozione autonomista. Tuttavia, rilevano due aspetti positivi nel dibattito: il presidente Testolin ha confermato che la bozza del 2019 non deve subire modifiche, e la minoranza, con 15 voti favorevoli, ha chiesto l'audizione del presidente della Regione in commissione per ottenere chiarezza sulla situazione. Il gruppo regionale Pcp annuncia "ulteriori iniziative mensili fino alla definizione della norma di attuazione".