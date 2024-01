Trionfo teatrale di 'FANThéâtre' l'Assessore Tedesco celebra l'entusiasmante risposta del pubblico

Con la conclusione della seconda edizione di "FANThéâtre", lo spin-off del XXII Festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi Città di Aosta "Enfanthéâtre", l'attenzione si focalizza sulle numerose performance che hanno animato il palcoscenico e la partecipazione del pubblico. Il sipario si è abbassato oggi dopo la doppia rappresentazione di "Un sacchetto di biglie" della compagnia teatrale "Bam Bam Teatro" di Verona, un adattamento scritto e diretto con maestria da Lorenzo Bassotto e tratto dall'omonimo romanzo di Joseph Joffo.

Complessivamente, 2.351 spettatori hanno affollato le otto rappresentazioni, distribuiti tra 1.123 provenienti dalle scuole medie e 1.228 dalle scuole superiori. Il programma di "FANThéâtre" ha offerto quattro appuntamenti imperdibili: "Frida" della compagnia teatrale Barabao Teatro, applaudito da 571 spettatori; "L’Oreste", spettacolo co-prodotto da Società per Attori Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Lucca Comics, esclusivamente dedicato alle scuole secondarie di secondo grado e che ha registrato la presenza di 234 spettatori; "Giungla" di e con Roberto Anglisani della Compagnia teatrale Teatro d’Aosta, seguito da 648 spettatori; infine, il più acclamato, "Un sacchetto di biglie", che ha registrato la partecipazione di ben 898 spettatori.

L'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco, ha commentato entusiasticamente il successo dell'iniziativa: «La risposta delle Istituzioni scolastiche alla proposta dell’Amministrazione comunale rivolta alla scuola secondaria è andata oltre ogni nostra più favorevole aspettativa, dimostrando che esiste uno spazio per costruire, insieme al mondo della scuola, un’attività complementare alle lezioni tradizionali di formazione e di educazione ai temi della legalità, della solidarietà, del rispetto per gli altri, della valorizzazione delle differenze e della costruzione di cittadinanza a partire dalle rappresentazioni teatrali. Insieme al grande successo di “Enfanthéâtre”, che proseguirà fino a fine gennaio, l’ottima risposta di pubblico del suo spin-off rivolto a fratelli e sorelle più grandi dimostra che Aosta, e l’intera regione, hanno “sete di teatro”, e che la riapertura del rinnovato “Giacosa” ha arricchito la comunità, riportando al centro della scena un luogo simbolico nell’immaginario artistico e culturale della città che per troppo tempo era venuto meno».